Von Christian Jentsch

Wien – Für den Politologen Anton Pelinka, langjähriger Innsbrucker Institutsleiter und Professor für Politikwissenschaft an der European University in Budapest, wird mit dem Besuch von Ungarns Regierungschef Viktor Orbán bei der neuen schwarz-blauen Regierung in Wien zwar ein Zeichen gesetzt. Doch die „Demonstration der Gemeinsamkeiten“ zeichnet nur ein oberflächliches Bild der Beziehungen zwischen Wien und Budapest, wie Pelinka gegenüber der Tiroler Tageszeitung erklärt. „Man baut mehr auf gemeinsame Ressentiments als auf gemeinsame Interessen“, so Pelinka.

Einig sind sich die Regierung in Budapest und Wien laut Pelinka „in ihrer Ablehnung, was eine Vertiefung der EU betrifft“. Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bekräftigte zuletzt sein Eintreten für eine Stärkung der Subsidiarität innerhalb der EU, die sich auf wichtige Fragen wie Verteidigung und Sicherheit konzentrieren soll. Ungarns Premier Orbán definiert sich ohnehin als Retter Ungarns und hat dem „EU-Imperium“ den Kampf angesagt. Auch in der restriktiven Flüchtlingspolitik sind sich Wien und Budapest einig. Die ökonomischen Interessen sind laut Pelinka freilich alles andere als deckungsgleich: „Deutlich wird das bei der von der Regierung in Wien geplanten Anpassung der Familienbeihilfe für Kinder im EU-Ausland, wovon insbesondere ungarische Arbeitskräfte in Österreich betroffen wären. Innenpolitisch kann Orbán diese Schlechterstellung nicht einfach akzeptieren. Und auch bei der Klage Österreichs gegen die Ausbaupläne des ungarischen AKW Paks werden Differenzen sichtbar.“ Und ergänzt: „Die Gemeinsamkeiten liegen also mehr auf der emotionalen Ebene.“

Eine Annäherung Österreichs an die Visegrad-Staaten, zu denen neben Ungarn auch Tschechien, die Slowakei und Polen zählen, macht für Pelinka „keinen Sinn“. Auch Kanzler Kurz erteilte den vom Koalitionspartner FPÖ vorgebrachten Annäherungsversuchen eine Absage. „Der Visegrad-Gruppe kann man nicht beitreten. Und Österreich hat als Nettozah­ler in der EU auch ökonomisch ganz andere Interessen als die Visegrad-Länder, die alle EU-Nettoempfänger sind“, erklärt Pelinka.

Eines ist für ihn jedenfalls klar: Der Besuch Orbáns in Wien wurde sowohl in Berlin als auch in Paris und Brüssel genau beobachtet. Besonders im Lichte der NS-Liederbuchaffäre rund um den niederösterreichischen FPÖ-Politiker Udo Landbauer. „Die Regierungsbeteiligung der FPÖ hat etwa bei Frankreichs Präsident Macron ernste Besorgnis ausgelöst“, erklärt der Politologe.

Orbáns rechtskonservative Regierung geriet wegen umstrittener Verfassungsreformen, Mediengesetze und zuletzt dem Hochschulgesetz immer wieder in Konflikt mit Brüssel. In Ungarn wird am 8. April ein neues Parlament gewählt. Laut Pelinka gehen die Beobachter davon aus, „dass Orbán und seine Fidesz die Nummer eins bleiben, auch wenn die absolute Mehrheit bröckelt“. Die Mitte-links-Opposition präsentiert sich jedenfalls völlig zerstritten, so Pelinka.