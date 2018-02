Von Peter Nindler

Innsbruck – Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) wacht darüber, dass die gesetzlichen Regelungen in Österreich eingehalten werden. Seine Kompetenzen reichen von der Prüfung von Gesetzen und Verordnungen über Erkenntnisse der Verwaltungsgerichte, Entscheidungen bestimmter Zuständigkeitsstreitigkeiten bis zur Lösung von Finanzausgleichsstreitigkeiten sowie der Kontrolle von Wahlen bis zur rechtlichen Kontrolle oberster Staatsorgane. 14 Mitglieder werden ernannt, das Vorschlagsrecht haben die Bundesregierung, der Nationalrat und die Länderkammer. Letztlich handelt es sich um (partei-)politische Besetzungen.

Neben der Funktion des Präsidenten müssen jetzt zwei Richterstellen neu besetzt werden, die Bewerbungsfrist endet am 2. Februar. Weil der Bundesrat ein Nominierungsrecht hat, laufen schon seit Wochen im Hintergrund die Gespräche. Schließlich bewirbt sich auch der Chef des Verfassungsdienstes im Land Tirol, Christian Ranacher, für die Richterstelle am Höchstgericht. Ranacher gilt als unaufgeregter und exzellenter Jurist. Vor seiner Funktion in Tirol war er u. a. Referent im Verfassungsdienst des Bundeskanzleramts.

Hinter den Kulissen gibt es in der schwarz-blauen Bundesregierung in Wien bereits ein Gerangel um die Nachbesetzungen, offenbar beanspruchen die Freiheitlichen beide offenen Stellen für Parteigänger bzw. der FPÖ nahestehende Juristen. Das wird jedoch in den ÖVP-regierten Bundesländern im Westen äußerst kritisch gesehen. In den vergangenen Wochen hat sich bereits die Westachse zusammengeschlossen, Christian Ranacher wird deshalb auf dem Ticket des Bundesrats in Stellung gebracht.

Tirols ÖVP-Chef und Landeshauptmann Günther Platter möchte mit seinen Kollegen Markus Wallner (Vorarlberg) und Wilfried Haslauer (Salzburg) einen Verfassungsrichter aus dem Westen positionieren, heißt es. Letztlich hängt es jedoch von Bundeskanzler und ÖVP-Bundesparteiobmann Sebastian Kurz ab. Der Wunsch der Westachse ist jedenfalls deponiert, in den nächsten Wochen soll es dazu intensive Gespräche geben. Schließlich legen sich nicht nur die Freiheitlichen quer, sondern es gibt außerdem jede Menge Begehrlichkeiten innerhalb der ÖVP – östlich von Salzburg.

In der Landesverwaltung selbst beginnt heuer der Reigen bei den Personalrochaden in Spitzenpositionen. Den Anfang macht der Vorstand der Abteilung landwirtschaftliches Schulwesen, Jagd und Fischerei. Ursprünglich war angedacht, die Funktion nur für zwei Jahre auszuschreiben, schließlich sollte es im Agrarbereich des Landes zu einer Strukturreform kommen. Doch der ÖVP-Bauernbund hat sich durchgesetzt, die Organisationseinheit bleibt vorerst bestehen.

Im Laufe des Jahres dürfte sich der Leiter der Sozialabteilung Johann Wiedemair in den Ruhestand verabschieden, zu Jahresende wird mit Landesamtsdirektor Josef Liener einer der profiliertesten Beamten in der Landesverwaltung in Pension gehen.