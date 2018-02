Von Karin Leitner

Wien – So haben sich ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz und FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache ihre Regentschaft nicht vorgestellt. Mit Arbeitseifer und Harmonie wollten sie punkten – unbehelligt von Störungen jedweder Art. Das sind sie nicht.

Ein Blauer hat auch den Koalitionären ein Problem beschert. Tag für Tag haben sie die Causa Udo Landbauer auf der Agenda. Vor der niederösterreichischen Landtagswahl sind rassistische und Nazi-Texte in einem Liederbuch der Burschenschaft Germania bekannt geworden. FPÖ-Spitzenkandidat Landbauer war bis vor Kurzem Vize-Vormann dieser deutschnationalen Burschenschaft.

Schwarze und Blaue werden nun in dieser Angelegenheit aktiv: Die Germania solle es alsbald nicht mehr geben. Kurz hat mit FPÖ-Innenminister Herbert Kickl vereinbart, ein entsprechendes Verwaltungsverfahren einzuleiten. Aufgelöst werden kann ein Verein freilich nur dann, wenn er gegen Strafrecht verstößt. Der Germania müsste nachgewiesen werden, dass hetzerische und NS-verherrlichende Lieder nicht nur im Liederbuch aus dem Jahr 1997 abgedruckt, sondern auch gesungen worden sind, erläutert der Anwalt Thomas Höhne. Die bloße Herausgabe des Buches vor 20 Jahren könne – wegen der mittlerweile eingetretenen Verjährung – wohl kein Grund sein, diese Burschenschaft aufzulösen.

Was das Strafrechtliche anlangt: Laut Kickl besteht der Verdacht auf strafbare Handlungen nach dem NS-Verbotsgesetz. Gegen vier Personen ermittelt die Staatsanwaltschaft in der NS-Liedgut-Angelegenheit bereits. Einer davon, der Buch-Illustrator, war hoher Beamter in Wiener Neustadt und SPÖ-Mitglied. Die Roten haben ihn aus der Partei ausgeschlossen.

Die Freiheitlichen verbannen Landbauer nicht aus ihren Reihen. Strache sieht keinen Grund dafür. Einmal mehr sagt er, dass ihm Landbauer glaubhaft versichert habe, mit den Liedertexten nichts zu tun zu haben. Zum Abgang aus der Politik werden die Blauen Landbauer auch nicht drängen. Die bisher einzige Konsequenz für ihn: Er soll nicht, wie vorgesehen, Landesrat in Niederösterreich werden. An seiner Statt wird der jetzige Klubchef Gottfried Waldhäusl mitregieren. Landbauer soll diesem als Fraktionsobmann nachfolgen.

Gefragt, ob Landbauer zurücktreten oder aus der FPÖ ausgeschlossen werden soll, sagt Kurz, dass das Sache der niederösterreichischen Freiheitlichen sei. Er fügt aber an: „Sie können sich vorstellen, dass ich für mich in der ÖVP weiß, wie ich die Entscheidung treffen würde.“ Jeder, der sich etwas zuschulden kommen habe lassen, müsse mit Konsequenzen rechnen. Strafrechtlichen und – wenn es sich um Politiker handle – politischen. „Die muss es auch geben.“

Und dann richtet Kurz erstmals Worte gegen den Koalitionspartner: Die Sozialdemokraten hätten sich von einem betroffenen Funktionär verabschiedet. Und: Sowohl die SPÖ als auch die ÖVP hätten ihre Geschichte aufgearbeitet, „andere Parteien haben das noch nicht gemacht“. Insofern sei gut, dass Strache eine Historiker-Kommission installieren wolle.

Wie reagiert die Germania auf das Ansinnen der Regierung? Vereinssprecher Philip Wenninger sagt, dass sie die Auflösung des Vereins, wenn sie „rechtlich korrekt ist, hinnehmen würde“.

Landbauer war eines von 70 Mitgliedern der Germania. Bis vor Kurzem gehörte diese Germania zum Österreichischen Pennälerring, dem Dachverband von Schülerverbindungen. Ob der Lied-Affäre ist die Germania vom Pennälerring suspendiert, dann ausgeschlossen worden.

Das Liederbuch der Verbindung, 1997 in 3. Auflage, beinhaltet bis zu 600 Lieder. In einem davon wird auf die Vergasung von sechs Millionen Juden unter der Nazi-Diktatur angespielt: „Da trat in ihre Mitte der Jude Ben Gurion: ,Gebt Gas, ihr alten Germanen, wir schaffen die siebte Million.‘“