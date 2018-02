Von Michael Sprenger

Klagenfurt – Am 25. Februar wählt Tirol. Das Spannungselement dieser Landtagswahl ist vergleichsweise gering. Die ÖVP wird am Wahlabend ihren ersten Platz als stimmenstärkste Partei klar verteidigt haben, mitunter sogar ausgebaut – und der kommende Landeshauptmann wird wieder Günthe­r Platter heißen. Unklar ist aus heutiger Sicht nur, mit wem Platter eine Koalition bilden wird. Bislang regiert die Tiroler Volkspartei mit den Grünen. Eine Fortführung dieses Bündnisses hängt vom Abschneiden der Junior­partnerin ab.

Die FPÖ und die SPÖ könnten sich den Schwarzen als künftige Alternative anbieten.

Von so einer komfortablen Ausgangssituation ist eine Woche später der dort amtierende sozialdemokratische Landeshauptmann Peter Kaiser weit entfernt.

Das hat wenig mit ihm zu tun. Kaiser kann auf hohe Beliebtheitswerte verweisen. Die SPÖ liegt in den Umfragen klar voran, es gibt keine Wendestimmung im Land. Trotz alledem ist keinesfalls gesichert, dass Kaiser Landeshauptmann bleibt.

Denn erstmals wird nach dieser Wahl die Landesregierung nicht mehr nach dem Proporzsystem gebildet. Kaiser weiß, dass im Land der Seen die FPÖ nach ihrem Absturz wieder stark zulegen kann. Die Erinnerung an das Hypo-Desaster, das Kärnten an den finanziellen Abgrund geführt hatte, ist bei den Bürgern verflogen. Bei der Nationalratswahl im Vorjahr konnte die FPÖ in Kärnten sogar die SPÖ überflügeln. Dies wird ihr bei der Landtagswahl wohl nicht gelingen, aber sie könnte gemeinsam mit der ÖVP im Landtag eine Mehrheit erzielen. Tritt dieser Fall ein, dann könnte die FPÖ auch als zweitstärkste Partei mit Gernot Darmann wieder den Landeshauptmannsessel zurückerobern.

Bislang regiert in Kärnten eine De-facto-Koalition aus SPÖ, Grünen und ÖVP. Eine einzige Stimme gab damals den Ausschlag, dass diese Dreier-Koalition im Landtag eine Zweidrittelmehrheit besitzt.

Da die ÖVP unter ihrem wenig charismatischen Parteichef Christian Benger der FPÖ ideologisch näher steht als der SPÖ, muss Kaiser auf ein gutes Abschneiden der Grünen unter Landesrat Rolf Holu­b und auch von Landesrat Gerhard Köfer (Team Kärnten) hoffen.

Köfer, ehemals SPÖ-Bürgermeister von Spittal und Stronach-Spitzenkandidat im Jahre 2013, will mit seinem Team in Kärnten so stark werden, dass er der nächsten Koalitionsregierung – möglichst als Finanzreferent – angehört. Seine Liste könnte zum „Zünglein an der Waage“ werden. Weiterregieren will auch Holub. Der Spitzenkandidat der Grünen gibt sich optimistisch, dass er seine Partei wieder in den Landtag führen – und die Fünf-Prozent-Hürde überspringen wird. Ein Optimismus, der sich keinesfalls so in den Umfragen abbildet. Die Grünen sind in Kärnten mit einer Parteispaltung konfrontiert. Unter Marion Mitsche tritt eine zweite Grün-Partei am 4. März an. Und weil das nicht genügt, gibt es mit der „Liste Verantwortung“ eine weitere Grün-Gruppierung, die sich der Wahl stellt.

Insgesamt werden sich in Kärnten landesweit neun Parteien der Wahl stellen.

Neben den bereits Genannten sind das noch die NEOS, die KPÖ und das BZÖ.

Insgesamt 434.053 Kärntnerinnen und Kärntner sind berechtigt, über die Zusammensetzung des neuen Landesparlaments zu entscheiden.

Bislang erlebten die Kärntner einen themenarmen Wahlkampf. Die zentrale Frage, die allen unter den Nägeln brennt, wird nach der Landtagswahl beantwortet: Bleibt Peter Kaiser weiter Landeshauptmann?