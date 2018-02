Von Michael Sprenger

Wien – Die deutschnationalen Burschenschafter sind eng mit der FPÖ verwoben. Sie verstehen sich als rechtsnationale und rechtsintellektuelle Elite innerhalb der Partei. 20 der 51 Abgeordneten der FPÖ sind „völkisch korporiert“. Ein Rekordwert in der Geschichte der Zweiten Republik. Zudem sitzen viele Burschenschafter in zentralen Stabsstellen in blauen Ministerien.

Doch woher kommt die Nähe der Burschenschaften zur FPÖ? Für den freiheitlichen Publizisten und Ideologen Andreas Mölzer bedarf es hier eines kurzen Blickes in die Geschichte. Schon in der Ersten Republik waren der Landbund und die Großdeutsche Partei politische Heimat für Burschenschafter. Zwischen dem Dritten Lager, also der deutschnationalen und nationalliberalen Wählerschaft, und den Burschenschaftern „gab es seit jeher personelle und inhaltliche Überschneidungen“, weiß Mölzer. In der Zweiten Republik bündelte sich das Dritte Lager in der FPÖ, „die Burschenschafter sorgten so für Kontinuität“, sagte Mölzer im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung.

Doch während es in Österreich eine große Schnittmenge zwischen Burschenschaftern und Partei gibt, ist dies in Deutschland anders. Dort gibt es „keine Orientierung hin zu einer Partei“. In Deutschland verstehen sich die Burschenschaften als „Teil einer rechten Geistesströmung“, erklärt der deutsche Burschenschafts-Experte Dietrich Heither.

Er verwies zwar auf Verbindungen hin zur NPD (bis zu deren Verbot) und später zu den Republikanern – vereinzelt zur CSU. „Heute erkennt man Überschneidungen des Völkischen mit der AfD, aber so eine Situation wie in Österreich gibt es nicht“, weiß Heither. Innerhalb des Dachverbands der Deutschen Burschenschaften wiederum sind es die Österreicher, die den „harten rechten Rand abdecken“, sagt Heither der TT.

Warum das so ist, darauf hat Mölzer eine Erklärung. „Burschenschafter in Deutschland müssen ihr Deutsch-Sein nicht betonen, sie sind Deutsche. Die Burschenschafter in Österreich hingegen pochen auf ihr Deutsch-Sein, betonen das Deutschnationale.“ Heither fügt dieser Erklärung noch das ausgeprägte „Vaterlandsprinzip“ hinzu.

Glaubt übrigens Mölzer, dass es nach der NS-Liederbuch-Affäre bei der Germania und der angekündigten Historikerkommission zu einer Trennung zwischen FPÖ und Burschenschaften kommt? „Nein, sicher nicht“, und Mölzer fügt gleich hinzu, dass FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache die Fehler der Ex-Parteichefs Norbert Steger und Jörg Haider „nicht wiederholen“ werde.

Zur Erinnerung: Steger scheiterte – und ermöglichte 1986 Haiders Aufstieg, weil er sich gegen die Burschenschafter gestellt hatte. Steger wollte die FPÖ liberal ausrichten. Und letzten Endes war es die Haltung der Burschenschafter, die Haider Jahre später dazu veranlasst haben, das BZÖ zu gründen und die FPÖ zu spalten. Den Aufstieg Straches ermöglichten wiederum die Burschenschafter.