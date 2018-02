Von A. Plank und S. Strobl

Innsbruck — Mit größter Aufmerksamkeit verfolgt Günter Lieder, Präsident der israelitischen Kultusgemeinde für Tirol und Vorarlberg, die aktuellen Geschehnisse. „Die Maus lässt sich nicht zum Elefanten aufblasen", sagt er zum Wirbel, den ein gesendeter Nazisager eines Passanten bei einer FPÖ-Wahlveranstaltung ausgelöst hat. Dass es bei Burschenschaftern und Betagten antisemitische Tendenzen gebe, sei aber offensichtlich. „Ich denke aber, dass die FPÖ in Tirol milder ist als etwa in Niederösterreich."

Diese Woche verwies Oskar Deutsch, Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) darauf, dass sich antisemitische Vorfälle in Österreich in den vergangenen Jahren fast verdoppelten hätten. Laut Othmar Sprenger von der Landespolizeidirektion Tirol gab es in unserem Bundesland in jüngerer Zeit aber keine polizeilichen Feststellungen zu antisemitischen Äußerungen bei Versammlungen oder durch Burschenschafter. Das scheint Lieder zu betätigen, der Tirol in Sachen Antisemitismus aktuell weniger betroffen sieht. „Es gibt ein großes Bemühen seitens der Politiker und der Religionsgemeinschaften", so Lieder. Allerdings würden bei Gedenkfeiern am Landhausplatz und Veranstaltungen in der Synagoge strenge Sicherheitsmaßnahmen getroffen, diese seien unabdingbar. Jude zu sein, sei nicht immer selbstverständlich.

„Es gibt Juden auf dem Land, die geben an, dass sie ohne Bekenntnis seien. Ich gehe zum türkischen Friseur. Ich würde dort aber nie mit einem T-Shirt-Aufdruck zeigen, dass ich Jude bin." Lieder sitzt nicht auf gepackten Koffern, obwohl die Entwicklung in Europa alarmierend sei. „Gescheite Leute sagen mir, dass die Situation sie an die Jahre 1934

35 erinnert", erklärt der Präsident. Die Bagatellisierung des Judenhasses habe damals in die Katastrophe geführt. „Wir Juden müssen wachsam bleiben", so Lieder.

Laut Politologe Reinhold Gärtner hat der jüngste ORF-Beitrag in Tirol gezeigt, „dass Antisemitismus latent vorhanden und solches Gedankengut noch immer abrufbar ist." Trotzdem sei der Antisemitismus in Tirol derzeit nicht so stark ausgeprägt. Die Burschenschafter würden österreichweit nur einen minimalen Teil der Bevölkerung ausmachen. „Ich sehe es kritisch, dass eine Minderheit so zentrale Positionen im Parlament besetzt." Der Fall Udo Landbauer habe aber gezeigt, dass die FPÖ unter Beobachtung und in Zugzwang sei.

Autor Christoph W. Bauer, der sich mit dem Novemberpogrom 1938 in Innsbruck beschäftigte, sprach schon vor Jahren von „Straßenantisemitismus". Ihn erstaunt, „dass einerseits eine intensive Aufarbeitung des Nationalsozialismus und Antisemitismus stattfindet, andererseits das geschichtliche Erbe aber bagatellisiert wird". Er spürt ein „Flummern" des Antisemitismus, auch von Menschen geäußert, von denen man es nicht erwarte.