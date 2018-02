Von Karin Leitner und Serdar Sahin

Ried – Jörg Haider tat es. Heinz-Christian Strache tut es. Seit zwölf Jahren. Am Aschermittwoch tritt er in der Rieder Jahnturnhalle vor FPÖ-Anhänger – und teilt zu deren Gaudium gegen politische Gegner aus. Vor allem wider die Regierenden wurde gewettert. Weil Strache nun zu diesen gehört, muss er sich andere Angriffsflächen suchen. In der SPÖ und im ORF hat sie der einstige Oppositionelle und jetzige Vizekanzler gefunden. Der Koalitionspartner ÖVP ist – man hat sich ja zur Harmonie verpflichtet – außen vor.

Den roten Frontmann nimmt sich Strache vor. „Christian Kern spielt immer noch seine Lieblingsrolle, nämlich die Prinzessin auf der roten Erbse“, ruft er seinen Gesinnungsfreunden zu. „Das sind schon lange keine Sozialdemokraten mehr, das sind Jammersozialisten. Den Namen sollen sie am besten gleich offiziell annehmen.“ Verglichen mit Kern sei sogar dessen Vorgänger Werner Faymann „ein Energiebündel voller Tatendrang und echten Steherqualitäten“ gewesen. „Das Einzige, wo die Roten noch recht aktiv sind, das ist das Dirty Campaigning gegen die FPÖ. Mittlerweile zwar ohne Silberstein, aber seriöser sind sie nicht geworden.“ Das gefällt seinen Getreuen, unter denen auch der oberösterreichische FPÖ-Obmann Manfred Haimbuchner ist. Das bringt Freude in das bierdunstige Gebäude.

Dann zitiert Strache einen, der sich als linker Demokrat verstand – und davor warnte, dass die politisch Rechten erstarken. „Der berühmte deutsche Satiriker Kurt Tucholsky hat 1919 im Berliner Tagblatt geschrieben: ,Was darf Satire? Alles!‘ Und das gilt auch, wenn ein Freiheitlicher einen satirischen Kommentar schreibt.“ Gemünzt ist das auf ein Posting, das Strache diesen Dienstag um 0.26 Uhr auf Facebook platziert hat. Es ist ein Foto von ZiB2-Mann Armin Wolf, auf dem steht: „Es gibt einen Ort, an dem Lügen zu Nachrichten werden. Das ist der ORF.“ Auch wenn Strache ob des heftigen Protests hernach im Netz anmerkt, das sei „Satire“ gewesen, „zugegeben, eine klar ersichtlich überzogene Satire“, befindet er in der Jahnturnhalle: „Die Linken haben die Freiheit der Kunst nicht für sich gepachtet. Die dürfen auch wir in Anspruch nehmen.“ Derart warmgeredet kommt der staatliche Rundfunk dran: „Mich wundert es ja nicht mehr, wenn viele Leute sagen: ,Dem ORF glaub’ ich nicht einmal mehr die Uhrzeit.‘“ Das kommt an bei den Strachianern. Das ebenso: „In ORF eins gibt’s den ganzen Tag Wiederholungen von amerikanischen Fernsehserien, und in ORF 2 dürfen einige Redakteure ihre politischen Vorlieben ungeniert ausleben.“ Damit ist der Parteichef wieder bei der blauen Drohgebärde: „Die Gebühren sind ein medienpolitischer Anachronismus, der im 21. Jahrhundert nichts mehr verloren hat.“

Zu einer Partei, die nicht mehr im Nationalrat ist, hat der freiheitliche Frontmann ebenfalls etwas zu sagen („Wenn es nach den Grünen gegangen wäre, hätte ja jeder Tourist gleich die Staatsbürgerschaft erhalten“), detto zu einer, die seit der Wahl in diesem sitzt („Die Liste Pilz ist quasi im ewigen Schwammerlsuchen gefangen“).

Wie schon beim Burschenschafterball in Wien lässt Strache seine Fans aber auch etwas anderes wissen: „Antisemitismus und Rassismus haben bei uns nichts verloren! Das muss jedem klar sein.“

Eines machen die Blauen aber auch immer wieder klar. Regierungspartei hin oder her – Kontakte zu den Rechten in Europa werden nicht gekappt. Und so ist FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky bei der Aschermittwochssause der AfD im niederbayerischen Osterhofen. Er redet dort auch. Vom „Europa der Vaterländer“ etwa. Er sagt auch etwas, das AfDler und andere Rechtspopulisten gerne hören: „Die Zukunft gehört euch, wenn wir uns selbst treu bleiben.“