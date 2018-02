Von Benedikt Mair

Innsbruck, Wien – Sichtlich genervt trat der Mitarbeiter der Gemeinde Innsbruck gestern Vormittag im Zehn-Minuten-Takt vor die Menschentrauben, die sich im ersten Stock des Rathauses immer wieder aufs Neue bildeten. „Wir müssen Sie leider wieder wegschicken. Wegen technischer Probleme beim Innenministerium können derzeit keine Unterstützungserklärungen für die Volksbegehren abgegeben werden. Kommen Sie nächste Woche wieder.“

Der Ansturm auf das Anti-Raucher-Begehren der Ärztekammer und das Frauenvolksbegehren war derart groß, dass die Computer-Server für die Abwicklung überlastet waren. Bereits am frühen Vormittag hieß es aus dem Innenministerium „Server down“, nichts ging mehr. Dies war deshalb nicht möglich, „weil alle auf das zentrale Wählersystem zugreifen müssen“. In ganz Österreich waren die in Scharen in die Gemeinden strömenden Unterstützer und jene, die ihre Stimme online abgeben wollten, vor den Kopf gestoßen.

So auch eine in eine dicke Jacke eingemummelte Innsbruckerin. „Ärgerlich ist das schon. Ich bin ein bisschen krank, wollte die Volksbegehren aber unbedingt unterstützen. Deshalb bin ich außer Haus gegangen.“ Obwohl es einige Mühen bereite, werde sie nächste Woche trotzdem wieder ins Rathaus gehen. „Dann gebe ich meine Stimme eben dann ab.“

Ähnlich aufwendig sei es für eine weitere Frau, die zwar in Innsbruck wohne, aber „jeden Tag zum Arbeiten aus der Stadt rausfahre. Deshalb bin ich eher selten in der Innenstadt.“ Gestern habe sie einen Friseurtermin gehabt und die Gelegenheit nutzen wollen um die Volksbegehren zu unterstützen. „Das für das Anti-Raucher-Gesetz und auch jenes für die Frauen. Ich finde beide ungemein wichtig, daher ist es mir auch den Umstand wert, nächste Woche wiederkommen zu müssen.“

Kritik zu den Server-Problemen kam auch aus den politischen Lagern. Peter Kolba, Klubobmann der Liste Pilz, bezeichnete es in einer Aussendung „ungeheuerlich, dass offenbar das Innenministerium nach den Pannen bei der Wahl zum Bundespräsidenten nun auch nicht in der Lage zu sein scheint, ein Volksbegehren ordnungsgemäß durchzuführen“. Noch gestern Nachmittag hat die SPÖ mit einer parlamentarischen Anfrage an FPÖ-Innenminister Herbert Kickl auf die technischen Probleme reagiert. Die Sozialdemokraten wollen unter anderem wissen, welches EDV-System verwendet wird, welche Probleme aufgetreten sind und welche Maßnahmen gesetzt werden.

Kurz vor Mittag, gegen halb 12 Uhr, konnte dann doch noch vorsichtig Entwarnung gegeben werden. „Das System ist so weit wiederhergestellt, dass es ohne Probleme laufen sollte. Ob das wirklich für ganz Österreich gilt, kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Aber Gegenteiliges ist mir auch nicht zu Ohren gekommen“, sagte ein Sprecher des Innenministeriums. Ziel sei es nun, „das System so weit abzusichern, dass solche Ausfälle nicht mehr passieren“.

Ein geringer Trost, findet ein älterer Herr, der sich seinen freien Tag extra für den Gang ins Rathaus freigehalten hatte. Eine „Frechheit“ sei das, was hier gerade passiere. Die Mitarbeiter des Gemeindeamtes könnten ja nichts dafür, aber „vom Innenministerium ist das schon ein bisserl schwach. Mein Neffe ist Computertechniker in einem großen Unternehmen. Wenn der so ein Problem nicht binnen einer halben Stunde löst, dann kann er sich einen neuen Job suchen.“