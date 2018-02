Herr Landeshauptmann, wie beurteilen Sie das, was die Bundesregierung bisher geliefert hat?

Hans Niessl: Was Schwarz-Blau bisher geliefert hat, geht im Wesentlichen auf Kosten der Arbeitnehmer und Kleinbetriebe. Wenn der 12-Stunden-Arbeitstag eingeführt werden soll, aber die Mehrleistungen nicht abgegolten werden, dann geht das eindeutig auf Kosten der Arbeitnehmer. Die Spender des ÖVP-Wahlkampfes haben dazu keinen Beitrag geleistet. Die Aktion 20.000 für Langzeitarbeitslose zwischen Weihnachten und Neujahr abzudrehen, ist eine Vorgangsweise, wo man die Opposition überrumpeln wollte. In einer Nacht-und-Nebel-Aktion das abzuschaffen, halte ich für nicht in Ordnung. Was der Bundesregierung zugutekommt, ist die wirtschaftliche Situation – die Wirtschaft wächst, die Arbeitslosigkeit geht zurück. Sie hat dazu aber keinen Beitrag geleistet, weil sie zu kurz im Amt ist.

Die SPÖ scheint in ihrer Oppositionsrolle noch nicht angekommen zu sein. Man hört relativ wenig von ihr.

Niessl: Natürlich ist es so, dass eine Partei, die lange in der Regierung ist, nicht sofort auf Knopfdruck auf Oppositionsmodus umschaltet. Genauso hatte die Regierung einige Startprobleme, wie man in den letzten Wochen sehen konnte. Man muss sich als Regierung einarbeiten. Man muss sich als Opposition einarbeiten. Die Punkte, die ich vorhin genannt habe, wurden aber entsprechend artikuliert.

Politische Beobachter finden, dass die SPÖ reagiert, aber nicht agiert. Sind Sie zufrieden mit der roten Oppositionsarbeit?

Niessl: Die SPÖ muss sich jetzt darauf konzentrieren, dass Landtagswahlen gut geschlagen werden, und sie muss noch besser in die Oppositionsrolle hineinwachsen. Die kleinen Einkommensbezieher werden benachteiligt und es werden Maßnahmen auf Kosten dieser gesetzt – da ist weiterhin harte Arbeit angesagt. Das in treffender, griffiger Form zu artikulieren, aber auch Alternativvorschläge zu machen, ist die Aufgabe der SPÖ.

Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) droht dem Bund in Sachen Kostenersatz für die Abschaffung des Pflegeregresses mit dem Gang zum Verfassungsgerichtshof. Ist das für Sie auch vorstellbar?

Niessl: Ich bin da absolut auf der Seite von Vorarlbergs Landeshauptmann Wallner. Wenn die Regierung beschließt, den Pflegeregress abzuschaffen, dann muss das der Bund auch bezahlen. Sollte das nicht der Fall sein, bin ich wieder der gleichen Meinung wie Wallner: Dann bringen wir auch Klage beim Verfassungsgerichtshof ein.

Wie schätzen Sie die Chancen der Tiroler SPÖ bei der kommenden Landtagswahl ein?

Niessl: Ich bin optimistisch, dass sie zulegen kann. Das wäre ein positiver Trend – darauf könnte man weiter aufbauen.

Reichen Ihnen die Reaktionen von ÖVP-Bundeskanzler Sebastian Kurz auf diverse FPÖ-Affären?

Niessl: Kanzler Kurz macht es so wie der damalige Kanzler Wolfgang Schüssel. Er äußert sich zu unangenehmen Themen nicht. Er wird Polizeiinspektionen und Schulen besuchen, also die positiven Termine wahrnehmen. Ich persönlich erwarte mir von einem Bundeskanzler, dass er zu allen relevanten Themen seine Meinung sagt und auch korrigierend eingreift. Schüssel wurde damals ja Schweigekanzler genannt, offensichtlich wird der Schweigekanzler in jüngerer Form fortgesetzt.

Das Gespräch führte Serdar Sahin