Sie waren Uniqa-Chef, sind jetzt Finanzminister. Was ist der größte Unterschied zwischen der Führung eines Unternehmens und der Position des Finanzministers?

Hartwig Löger: In der Politik sind die Themen sehr intensiv, Entscheidungen müssen rasch getroffen werden. In der Privatwirtschaft ist es genauso fordernd, aber in der Planung linearer.

Wie sieht es mit dem Arbeits­pensum aus?

Löger: Ich war auch früher zusätzlich in ehrenamtlichen Funktionen tätig und daher war kaum eine Steigerung möglich. Meine Frau pflegt zu sagen: Is' eh egal, warum du nicht daheim bist.

Die Regierung hat einige Projekte auf die Reise geschickt, etwa den Familienbonus oder die Senkung der Tourismussteuer, die insgesamt etwa 1,5 Milliarden Euro kosten. Gleichzeitig wollen Sie keine neuen Abgaben einführen. Wo wollen Sie im System einsparen, wenn gleichzeitig etwa der Innenminister 2000 neue Planstellen schaffen will und auch die Justiz aufbegehrt?

Löger: Wir haben bereits im Jänner einen Beschluss gefasst, in allen Ressorts bei den direkten Verwaltungskosten insgesamt eine Milliarde Euro einzusparen. Darüber hinaus auch bei Bundesförderungen und bei ausgelagerten Einheiten, wo die Kosten überproportional gestiegen sind. Auch bei den Mieten der Bundesimmobiliengesellschaft gibt es ein Potenzial, welches zu heben ist. In Summe sind es 1,5 Mrd. Euro an Einsparungen, die wir schon 2018 im Budget erkennen werden. Zusätzlich haben wir auch Entscheidungen der vorherigen Regierung zurückgenommen, weil sie nicht den erwünschten Effekt haben: Das betrifft die Aktion 20.000, den Beschäftigungsbonus und weitere. Das gibt Potenzial von einer Milliarde Euro. Das heißt, insgesamt werden wir im Budget 2018 eine Einsparung von 2,5 Mrd. Euro darstellen.

Wenn es so einfach möglich ist, Milliarden in der Verwaltung zu sparen, warum haben das Ihre Vorgänger, die in den vergangenen Jahren alle von der ÖVP gestellt wurden, nicht getan?

Löger: Womöglich ist man in der Vergangenheit in der Diskussion immer bei den Gesamtbeträgen hängen geblieben, aber nie wirklich in die Tiefe gegangen. Wir haben die letzten drei Jahre aller Ministerien durchleuchtet und jeden Bereich bis auf die Kostenart hinunter angeschaut nach Budgetposten, die nicht ausgeschöpft wurden. Dieses Sparpotenzial haben wir offengelegt.

Können Sie ganz konkrete Beispiele nennen, wo Sie Sparpotenziale orten?

Löger: Es betrifft Hunderte Themen, und auch wenn es banal klingt: Es beginnt bei Einrichtungskosten, Reisekosten, Fuhrparkkosten oder Veranstaltungsaufwendungen.

Bald kommen womöglich einige hundert Millionen Euro hinzu, die Gemeinden und Länder nach dem Ende des Pflegeregresses vom Bund einfordern. Eine Arbeitsgruppe soll nun den Kostenersatz für Gemeinden und Länder errechnen.

Löger: Das Thema ist im Vorjahr mit Landesvertretern und Gemeindevertretern diskutiert worden. Auch damals hat man sich auf einen gemeinsamen Prozess geeinigt: Dass die Länder mit Stichtag 31.12.2017 die Situation darlegen. In den Meldungen der Bundesländer gibt es aber überhaupt keine gemeinsame Grundlage: Der eine rechnet dieses hinzu, der andere was anderes, der eine nimmt dies als Basis, der andere jenes. Die von Finanz- und Sozialministerium eingerichtete Arbeitsgruppe soll jetzt Parameter festlegen, nach denen die Länder und Gemeinden den tatsächlichen Einnahmen-Entfall beziffern können. Erst wenn diese Zahlen nachvollziehbar und vergleichbar sind, können wir über Größenordnungen reden.

Sie wollen am 21. März das Doppelbudget 18/19 präsentieren, als Basis für die großen Ziele dieser Regierung für 2020: Nulldefizit und Steuerreform. Halten Sie an den Zielen fest?

Löger: Das Nulldefizit ist klar mein höchstes Ziel. Wir erkennen aber, dass die Belastungen, die wir aus der alten Regierung mitziehen, ein strukturelles Nulldefizit noch nicht zulassen. Mit dem Doppelbudget werden wir die Grundlage für eine budgetpolitische Trendumkehr legen.

Am Ende zählt nicht nur das strukturelle, sondern das gesamte Defizit. Wie hoch wird es 2018 ausfallen?

Löger: Das erwartete Defizit für 2018 kann ich aktuell noch nicht darstellen, weil die Budgetgespräche ja auch noch laufen. Auch bezüglich des Defizits für 2017 gibt es noch Faktoren, die noch bewertet werden.

Kanzler Kurz und Vizekanzler Strache haben große Würfe versprochen. Wenn Sie 2020 Nulldefizit und Steuerreform erreichen wollen, bleibt dafür nicht mehr lang Zeit.

Löger: Wir werden eine echte Steuerstrukturreform angehen. Was wir derzeit vorfinden, ist ein gordischer Knoten, bei dem sich nicht mal mehr Steuerprüfer auskennen. Unser Bestreben ist es, eine neue Tarifstruktur zu legen. Das soll zu einer Vereinfachung und gleichzeitig zu einer Entlastung der Einkommen in den ersten drei Tarifstufen in der Größenordnung von 3 bis 3,5 Mrd. Euro führen. Diese Größenordnung gilt es durch Systemeinsparungen zu finanzieren.

Einkommenssteuerstufen und -sätze wurden erst 2016 geändert. Sollen die erneut über den Haufen geworfen werden, oder was schwebt Ihnen konkret vor?

Löger: Seit 30 Jahren wurde reformiert, es gab 160 Novellen, und das Steuerrecht wurde immer komplexer. Irgendwann muss man das Ganze aber komplett auf die Seite stellen und etwas Neues hinstellen. Wir wollen eine neue Logik im System aufbauen, die einfach und nachvollziehbar ist. Damit der Bürger, wenn er oben brutto und unten netto sieht, auch nachvollziehen kann, was dazwischen passiert. Und nicht durch 100 Parameter aus Sonderabgaben, Absetzbeträgen und sonstigen Elementen verwirrt wird.

Können Sie die Reform an einem konkreten Beispiel festmachen?

Löger: Zum Beispiel die sieben Einkommensarten zu reduzieren. Einkünfte aus Gewerbe und Selbstständigkeit könnte man etwa zusammenführen.

Wird die kalte Progression abgeschafft?

Löger: Die kalte Progression werden wir abschaffen. Wir werden mit der Steuerreform zunächst eine ehrliche und ordentliche Entlastung legen. Danach, also ab 2022, werden wir, angelehnt an der Inflation, die kalte Progression abschaffen.

Also sollen ab 2021/22 die Steuerstufen jedes Jahr automatisch an die Inflation angepasst werden — oder alle zwei oder drei Jahre?

Löger: Welche Detaillösung man findet, bedarf einer Diskussion. Wichtig ist, dass wir die kalte Progression abschaffen werden.

Dieses Vorhaben stand in Programmen vieler Vorgängerregierungen. Warum soll es dieser Regierung gelingen?

Löger: Es war die letzte Regierung bereits relativ nahe dran, wahrscheinlich ist es letztlich an ideologischen Grundsatzdiskussionen gescheitert. Ich erkenne in der jetzigen Regierung jedenfalls die notwendige Entschlossenheit, um es durchzuziehen.

Länder wie Tirol pochen auf eine gewisse Steuer­autonomie. In welchen Bereichen können Sie sich eine solche vorstellen?

Löger: Dieser Grundidee stehe ich aufgeschlossen gegenüber. Ich bin ein föderalistisch geprägter Mensch und stehe zu starken Regionen. Zuvor muss aber geklärt sein, welches die Aufgaben auf Gemeindeebene, auf Landesebene und auf Bundesebene sind. Das muss im Zuge der Strukturreform geklärt werden, die von Minister Moser bereits begonnen wurde. Nach Klärung der Aufgaben wird man das Thema der Steuerautonomie, also der Einhebung der Steuern in Teilbereichen durch Gemeinden und Länder, entwickeln können.

Ist dann zu befürchten, dass die Bundesländer einen Steuerwettbewerb starten?

Löger: Im Extremfall wäre das möglich. Daher müssen wir achtsam mit dem Thema umgehen und keine Schnellschüsse produzieren.

Das Gespräch führten Mario Zenhäusern und Max Strozzi