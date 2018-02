Von Carmen Baumgartner-Pötz

Wien – Es war eine der letzten Amtshandlungen von Ex-Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter (ÖVP) – und sie sorgte für großen Wirbel: Die Übersiedlung des Umweltbundesamts von Wien ins angrenzende Klosterneuburg – der urbanen Speckgürtelstadt schlechthin – wurde als Teil der Strategie zur Stärkung des ländlichen Raums verkauft. Der Applaus war, gelinde gesagt, überschaubar.

Dabei ist Dezentralisierung europaweit ein großes Thema, das auch am in Innsbruck beheimateten Institut für Föderalismus erforscht wird. Denn das ungehemmte Wachstum von Metropolregionen bei gleichzeitiger Ausdünnung abgelegener Regionen ist eine politische, wirtschaftliche und soziale Herausforderung. Im Rahmen einer Gesprächsrunde hat das Institut vor Kurzem einen Überblick über die derzeit bekannten Dezentralisierungsinitiativen gegeben. „Österreich kann von diesen Beispielen lernen, dass es sich dabei nicht um Aktionen gegen die Hauptstadt handelt“, ist Institutsvorstand Peter Bußjäger überzeugt.

Dabei sind die Strategien höchst unterschiedlich. In Bayern wurde sogar die Verfassung geändert, beim Nachbarn bekennt man sich nun dazu, „in ganz Bayern gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen zu fördern und zu sichern“, erklärt Christian Wunderlich, Ministerialdirigent im Bayerischen Staatsministerium für Finanzen. 2015 erfolgte der Startschuss der größten Regionalisierung von Behörden und staatlichen Einrichtungen der letzten Jahrzehnte. 50 Behörden und staatliche Einrichtungen mit rund 3200 Personen werden in alle Regierungsbezirke Bayerns verlagert. 55 Prozent der Projekte sind schon abgeschlossen. Zwangsversetzungen gibt es nicht, dafür Mobilitätsprämien.

Dänemark begann ebenfalls 2015 damit, insgesamt 3900 Arbeitsplätze auf das gesamte Land zu verteilen, mit dem Ziel einer „besseren Balance“, so Asgar Andreasen vom Büro der Dänischen Regionen. Von der aus allen Nähten platzenden Hauptstadt Kopenhagen sollte der Druck genommen werden. Parallel dazu gibt es auch eine Bildungsoffensive am Land: damit junge Leute gar nicht erst wegziehen. Auch die Opposition unterstützt das Prestigeprojekt von Premier Lars Rasmussen.

In Schweden ist zwar die Umstrukturierung von 21 Provinzen auf sechs Großregionen am Widerstand der Bevölkerung gescheitert, doch die Verlagerung von insgesamt elf Einrichtungen der Zentralverwaltung aus Stockholm in andere Städte Schwedens läuft. Zudem sollen neu geschaffene Behörden vorrangig außerhalb der Hauptstadt angesiedelt werden, erklärt Jonas Norling, Botschaftsrat an der schwedischen Botschaft in Wien.

Finnland wiederum geht einen vergleichsweise radikalen Weg: Dort tritt 2020 eine Reform in Kraft, die die gesamte Verwaltungsstruktur neu ordnet. Durch den „Relocation Act“ soll eine ausgeglichene regionale Entwicklung gefördert werden. Das Vorhaben ist gesetzlich verankert.