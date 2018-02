Von Karin Leitner

Wien – „Ich wünsche mir eine deutlichere und progressivere Handschrift. Wir sollten weniger in Kompromissen, sondern in Grundsätzen denken.“ So hat Christian Kern 2016 jenen Entwurf für ein neues Parteiprogramm kommentiert, den sein Vorgänger Werner Faymann beauftragt hat – beim damaligen Klubvize Josef Cap und bei SPÖ-Pensionistenchef Karl Blecha.

Nun formuliert es der SPÖ-Frontmann so: „Mit dem Ergebnis bin ich nicht restlos glücklich gewesen.“ Nicht „Selbstverständlichkeiten“ dürften abgehandelt werden, „über den Tellerrand hinaus“ gelte es zu blicken.

Ein „Grundsatzpapier“ nach seinem Gusto hat Kern nun vorgelegt. Sieben Kapitel hat es – vom „Für ein Recht auf gute Arbeit für alle“ bis zu „Für ein soziales und gerechtes Europa“. Allgemein ist all das gehalten. Bewusst, wie der Spitzenrote sagt: „Es soll der Startpunkt, Denkanstoß sein.“ Das, was er am Parteitag im Oktober beschließen lassen will, werde sich „deutlich von dem unterscheiden, was es jetzt gibt“.

Alle Parteigänger sollen sich einbringen können, detto „die Zivilgesellschaft“, darunter NGOs und Wissenschafter. „Wir wollen raus aus dem eigenen Schrebergarten.“

In Kerns Begleitbrief an alle SPÖ-Mitglieder heißt es: „Nach 20 Jahren ist es an der Zeit, unsere Grundwerte auf Höhe der Zeit neu zu interpretieren (...). Aus der Position der Opposition“ heraus werde das Parteiprogramm abgesegnet werden. „Opposition ist für uns die Zeit der Vorbereitung auf die nächste Regierungspartei.“ Als „progressive Volkspartei“ will Kern die SPÖ positionieren, als eine, „die sich im politischen Spektrum Mitte-links verortet“. Als Überbegriffe nennt er „Innovation“ und „Gerechtigkeit“.

Input soll es bis Ende April auf viererlei Art geben, wie die SPÖ-Geschäftsführer Max Lercher und Barbara Brunner sagen: online (via www. zukunftsprogramm.at) und bei lokalen Veranstaltungen. Zudem sind „Mitgliederräte“ vorgesehen: Nach irischem Vorbild debattieren dort 60 ausgewählte Mitglieder und zehn Gastmitglieder. Und: NGO-Leute würden „eingeladen, auf der Website Blogs zu schreiben“, sagt Brunner. Im Mai werde ausgewertet, was hereingekommen ist; im Juni können die 180.000 SPÖ-Mitglieder kundtun, ob ihnen konveniert, was programmatisch vorgesehen ist – im Netz, per Brief und in Wahllokalen. Was passiert, wenn eine Mehrheit Nein zum Präsentierten sagt? Kerns Replik: „Dann reden wir weiter. Das ist für uns auch ein Experiment. Ich kann nicht sagen, wie es ausgehen wird.“

Auch organisatorisch will er die Partei neu ausrichten. Wie? Vorstellbar ist für Kern, dass im Statut verankert wird, den Vorsitzenden per „Urwahl“ zu bestimmen. Jedenfalls festschreiben lassen will er, dass schlagende Burschenschafter nicht in die Partei aufgenommen werden. Kern qualifiziert diese als „Geheimbund, der staatliche Strukturen unterwandert“.

Ihre „Kampagnenfähigkeit“ wolle die SPÖ „erhöhen“ – abseits der klassischen Medien. Dahingehend sei „die FPÖ allen anderen voraus“.

Wie steht es mit den „Gastmitgliedschaften“, die die SPÖ mittlerweile anbietet? 2199 gebe es bis dato, sagen die Parteioberen. Vor allem Jüngere und Frauen interessierten sich dafür. Inklusive der „Gäste“ seien seit Juni 2016 7000 Mitglieder gewonnen worden. Damit, sagt Kern, sei „der Saldo“ seit Langem wieder „positiv“.