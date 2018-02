Von Michael Sprenger

Wien – Die Generalsanierung des Parlamentsgebäudes war bislang von breiter Einigkeit aller Parteien getragen. Ist dieser Stil nun Vergangenheit und der Allparteienkonsens Geschichte? Zumindest könnte dies nach den jüngsten Aussagen von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) so gedeutet werden. Er hat in der Vorwoche angekündigt, dass Teile des Projekts gestrichen werden müssen, um die per Gesetz fixierte Kosten­obergrenze von 352,2 Mio. Euro nicht zu überschreiten. Geht es nach ihm, soll auf neue Räume unter und über dem historischen Sitzungssaal verzichtet und weniger Aufzüge gebaut werden, teilte er vor Journalisten mit. Man müsse, laut Sobotka, ein Volumen „von rund 20 Mio. Euro wegbekommen, um inklusive Reserven im Rahmen zu bleiben“.

Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) jedenfalls wurde erst via Medien von diesen möglichen Streichungen informiert. Sie übernahm von der verstorbenen Nationalratspräsidentin Barbara Prammer (SPÖ) das Sanierungsprojekt und war hierfür in den vergangenen Jahren verantwortlich. Noch am 3. November hieß es im Beisein der Rechnungshofpräsidentin, dass die Kosten des Projekts im Plansoll liegen.

Änderungen am Projekt könne nur der Bauherrenausschuss beschließen. Dieser sollte aber erst am 8. März tagen.

In einem Brief an Sobotka schlägt nun Bures vor, die nächste Sitzung des Bauherrenausschuss bereits für den kommenden Freitag einzuberufen. „Eine wesentliche Grundlage des bisher erfolgreichen Verlaufs der Parlamentsgebäudesanierung und der Übersiedelung war das stets hohe Maß an überparteilichem Einvernehmen und größtmöglicher Transparenz. In diesem Sinn schlage ich vor, im Anschluss an die Präsidialkonferenz am 23. Februar 2018 eine Sitzung des Bauherrenausschusses zur bestmöglichen Erörterung der (...) Fragestellungen und zur Behandlung der weiteren Vorgehensweise anzuberaumen.“ Der Brief, der auch an die Klubobleute und die Dritte Nationalratspräsidentin Anneliese Kitzmüller (FPÖ) ging, blieb nicht ohne Resonanz.

„Aus aktuellem Anlass darf ich mich ebenso für die Anberaumung eines Bauherrenausschusses im Anschluss an die Präsidiale am kommenden Freitag aussprechen. Ich halte es für dringlich und wichtig, zum aktuellen Stand Informationen zu erhalten, um hinsichtlich der weiteren Vorgangsweise ein Einvernehmen herstellen zu können“, hielt hierzu Kitzmüller schriftlich fest.

Damit konfrontiert, will sich auch Sobotka diesem Ansinnen nicht verschließen. Auf Anfrage der Tiroler Tageszeitung hieß es aus dem Büro des Präsidenten: Nationalratspräsident Sobotka begrüße die Vorverlegung.