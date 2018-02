Von Karin Leitner

Wien – Immer unangenehmer wird die „Don’t Smoke“-Causa für die Freiheitlichen. Immer wieder – zuletzt im Wahlkampf – haben sie nach mehr direkter Demokratie gerufen. Die damaligen Regierenden haben sie geziehen, dieses Thema „abzublocken“ – und „in das Lächerliche“ zu ziehen. Nun hat die FPÖ mit mehr Bürgermitsprache keine Freude mehr. Weil es ein Volksbegehren geben soll, das sich gegen etwas richtet, das die Vizekanzler-Partei will: dass es nichts wird mit dem Rauch-Verbot in der Gastronomie ab 1. Mai. Immer mehr Österreicher möchten aber, dass Schluss ist mit Rauch in Lokalen; so wie es SPÖ und ÖVP 2015 fixiert haben.

Jetzt hat Partei- und Vizeregierungschef Heinz-Christian Strache einen der Initiatoren von „Don’t Smoke“ im Visier. Auf Facebook hat er ein Bild gestellt, auf dem der Wiener Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres zu sehen ist – auf der Straße eine Zigarette rauchend.

Straches Text dazu: „Ärzte-Chef am 14.2.2018 beim Rauchen erwischt. Wasser predigen, Wein trinken. Wann kümmert er sich endlich um die skandalösen Gangbetten in Wiens Spitälern und setzt sich für bessere Patientenbehandlung ein?“

Mittlerweile unterstützen schon 315.000 Bürger die „Don’t Smoke“-Aktion von Szekeres & Co. Die bisher abgegebenen Stimmen zählen für das eigentliche Volksbegehren. Es steht noch nicht fest, wann es stattfindet.

Auch der ehemalige Bundespräsident Heinz Fischer und seine Frau Margit haben unterzeichnet. Er habe „mit der Überzeugung unterschrieben, dass es (das Begehren) einen klugen und sinnvollen Beitrag zur Gesundheit der Österreicherinnen und Österreicher darstellt. Es ist unserer Meinung nach nicht zu viel verlangt, ein gutes, auf breiter Basis beschlossenes Gesetz unangetastet zu lassen und nicht aufzuheben“, befindet Fischer in einem Brief an Szekeres.

Seit vergangenem Donnerstag ist es möglich, sich pro „Don’t Smoke“ einzutragen. Bereits am Samstagabend hat es mehr als 100.000 Unterschriften gegeben. 100.000 sind nötig, damit ein Volksbegehren im Parlament behandelt wird. Um ein solches einzuleiten, bedarf es 8401 Unterstützungserklärungen.

Mittlerweile gibt es auch aus dem ÖVP-Regierungsteam skeptische Stimmen zur geplanten Aufhebung des Rauchverbots in der Gastronomie. „Ich glaube, dass man über den Volkswillen nicht hinweggehen kann und das auch nicht soll“, sagte Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger am Donnerstag dem Kurier.