Von Serdar Sahin und Michael Sprenger

Wien — Überwachung von WhatsApp und Co. durch staatliche Spionagesoftware (Stichwort: Bundestrojaner), verstärkte Video-Überwachung im öffentlichen Raum und im Straßenverkehr, Datenspeicherung in Verdachtsfällen als Ersatz für die Vorratsdatenspeicherung. Das sind nur einige Punkte aus dem Überwachungspaket, das die schwarz-blaue Regierung am Mittwoch beschlossen hat. Geht für die Koalition alles nach Plan, soll ein großer Teil der Maßnahmen schon mit 1. Juni in Kraft treten. Erst später — angepeilt wird 2020 — soll die Überwachung der verschlüsselten Nachrichten (etwa bei WhatsApp und Skype) starten. Der Direktor des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), Peter Gridling, zeigt sich „sehr zufrieden", schließlich haben „wir auf diese Maßnahmen schon lange gewartet", so Gridling im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung. Dieses „Sicherheitspaket", wie er es nennt, sorge für einen „notwendige Lücke der Überwachung. Denn unsere Klienten wechseln in ihrer internen Kommunikation immer öfters auf diese Messenger-Dienste."

Die Kritiker sprechen von „Überwachungspaket". Sauer stößt ihnen auf, dass die geplanten Maßnahmen der Regierung ohne weitere Begutachtung durch das Parlament gewunken werden sollen.

Im ÖVP-geführten Justizministerium argumentiert man damit, dass das Paket ja schon unter der vorigen Regierung in Begutachtung geschickt worden sei. Jetzt habe man die Meinung von Experten einfließen lassen, das Paket entsprechend adaptiert und schließlich im Ministerrat beschlossen.

Das will SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder so nicht gelten lassen, denn es handle sich um einen neuen Entwurf. Eine so „heikle Materie überfallsartig ohne Begutachtung zu beschließen, ist demokratiepolitisch unüblich", moniert Schieder.

Zur Orientierung: Viele Inhalte der von der Regierung als „Sicherheitspaket" titulierten Maßnahmen wollte die ÖVP schon in der vergangenen Legislaturperiode umsetzen, ist aber am Widerstand des damaligen Koalitionspartners SPÖ gescheitert. Auch die FPÖ war damals als Oppositionspartei strikt gegen die Überwachungsmaßnahmen. Innenminister Herbert Kickl hatte damals als freiheitlicher Generalsekretär von einer „gefährlichen Drohung" gesprochen.

Das heutige Argument Kickls, er sei gescheiter geworden, kommentiert Schieder so: „Gott bewahre uns vor dem, was den Kickl gescheiter macht." Der Sozialdemokrat wirft der FPÖ vor, „umgefallen" zu sein. Dieser Umfaller sei aber nicht nur ein Problem der FPÖ, sondern aller Bürger, weil „wesentliche Grundrechte beschnitten werden und der gläserne Mensch geschaffen wird".

Das wiederum wollen die Blauen nicht gelten lassen. Die FPÖ habe sich — gemeinsam mit den Grünen — im Jahr 2016 wegen des geplanten Staatsschutzgesetzes an den Verfassungsgerichtshof gewandt, weil man eine „breite generelle Verdächtigung" nicht haben wollte, sagt FPÖ-Klubchef Walter Rosenkranz.

Man habe dann vom Höchstgericht eine „klare Handlungsanweisung" bekommen. Im vorliegenden Entwurf seien diese Empfehlungen eingeflossen, die richterliche Kontrolle sei gewährleistet. „Wir verbinden Grundrechtsschutz mit Verbrechensbekämpfung."

NEOS und die Liste Pilz lehnen die Überwachungsmaßnahmen ebenso entschieden ab. Auch die Internet Service Providers Austria (ISPA) finden die fehlende Begutachtung „demokratiepolitisch bedenklich". Inhaltlich kritisierte ISPA-Geschäftsführer Maximilian Schubert, dass die Risiken deutlich höher seien als der zu erwartende Nutzen.