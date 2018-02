Von Carmen Baumgartner-Pötz

Wien – Seit zwei Wochen kann man in den Gemeinden und Magistraten Unterstützungserklärungen für das Frauenvolksbegehren abgeben, bis 13. März werden noch Unterschriften gesammelt – also fast Halbzeit. „Sehr zufrieden“ zeigt sich Lena Jäger, eine der Sprecherinnen des Frauenvolksbegehrens im Gespräch mit der TT in einer ersten Zwischenbilanz. Denn wichtige Hürden konnten bereits übersprungen werden: Nicht einmal zwei Tage hat es gedauert, bis die erforderlichen 8401 Unterschriften beieinander waren, die es für das Einbringen des so genannten Einleitungsantrags braucht. Wann dann die eigentliche Eintragungswoche sein wird, steht zwar noch nicht fest (die jetzt geleisteten Unterschriften zählen bereits). Fix ist aber schon jetzt: Das Frauenvolksbegehren muss im Parlament behandelt werden – denn auch die wichtige 100.000-Hürde ist schon überschritten. Was Jäger besonders freut: Es handle sich nicht um ein großstädtisches Blasen-Phänomen. „Nicht einmal jede 4. Unterstützungserklärung kommt aus Wien“ – man könne also von einer breiten Basis in allen Bundesländern ausgehen. Das sei den Initiatorinnen sehr wichtig. „Im Vergleich zu ,Don’t Smoke‘ müssen wir noch echte Aufklärungs- und Unterstützungsarbeit leisten und haben auch lange nicht dieselbe Medienöffentlichkeit“, meint Jäger – umso mehr wiege der bisherige Erfolg.

Eine Aufschlüsselung nach Geschlechtern, also wie viele Männer das Frauenvolksbegehren bisher unterschrieben haben, gibt es nicht. Im Koordinierungsbüro des Volksbegehrens hat es aber in den letzten zwei Wochen viel Feedback auch von Männern gegeben – sei es wegen der Serverprobleme, aber auch, weil sie genaue Details zu den einzelnen Forderungen (kurze Zusammenfassung siehe rechts) wissen wollten. Was auch „ein echter Magnet sei“, so Lena Jäger, ist das Thema Arbeitszeitverkürzung auf 30 Stunden. „Seit die neue Regierung laut über die 60-Stunden-Woche nachdenkt, geht dieses Thema voll auf“, berichtet die 36-Jährige. Wobei es gerade diese Forderung ist, die – auch unter Frauen – polarisiert: Unfinanzierbar und viel zu links, lautet die Kritik.

Die Begründung dieser Forderung liegt in der derzeitigen Verteilung der Arbeitsleistung hierzulande: Frauen leisten zwei Drittel aller unbezahlten Haus- und Sorgearbeit und arbeiten deshalb oft in zeitlich befristeten und niedrig entlohnten Teilzeitverhältnissen. „Die Auswirkungen auf die Pension sind enorm – wer kann ernsthaft behaupten, dass das gerecht ist, wenn Frauen nur die Hälfte der Pension von Männern bekommen?“, fragt Jäger. Und so stehen die Proponentinnen des Volksbegehrens zur Radikalität dieser und der anderen Forderungen felsenfest: „Ganz ehrlich: Wer würde ein Volksbegehren ernst nehmen, das eine 33-Prozent-Quote fordert? Oder eine Senkung des Gender Pay Gap (geschlechtsabhängige Einkommensschere, Anm.) auf ,nur‘ 15 Prozent?“, so die Sprecherin. Frauen- bzw. Gleichstellungsagenden seien nun einmal „ungemütlich. Denn wenn Frauen mehr Einfluss bekommen, haben Männer im Gegenzug weniger. Und niemand gibt gerne Macht ab.“

Das erste Frauenvolksbegehren vor 21 Jahren wurde von 644.665 Personen (11,17 Prozent der Stimmberechtigten) unterstützt und rangiert mit diesem Wert unter den Top-Ten. Die darin aufgestellten Forderungen sind freilich längst nicht alle umgesetzt. In abgegebenen Unterschriften will man den Erfolg des neuen Frauenvolksbegehrens jedenfalls nicht messen. „Unsere Forderungen sind keine Kompromisse – die muss dann ohnehin die Politik machen“, sagt Lena Jäger. Das Ziel müsse echte Gleichwertigkeit sein und dass es den Frauen signifikant besser gehe. „Die Debatte soll auch nicht wieder verstummen“, so Jäger. Als Erfolg könnte man es verbuchen, wenn in der nächsten Legislaturperiode mehr Frauen im Parlament säßen, quer durch alle Fraktionen, aus allen sozialen Schichten, Mütter und Kinderlose etc. – „damit sie für ihre Gruppe sprechen und sich einsetzen können“.