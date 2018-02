Von Michael Sprenger

Wien – Es war ein Rundumschlag. Die verbalen Angriffe zielten auf die Regierung als Ganzes und namentlich auf Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ab. Denn es war der ÖVP-Obmann, der diese Regierung haben wollte, er ist der Verantwortliche. Doch sein Vorgänger im Kanzleramt ortet Untätigkeit, die Umtriebe der FPÖ zu stoppen. „Wir erleben derweil eine Unterwanderung unserer staatlichen Strukturen durch einen Geheimbund, durch die Burschenschaften“, kritisierte Kern die Postenbesetzungen der FPÖ in staatsnahen Unternehmen, Universitäten, Bürokratie und Minister-Kabinetten. Das alles gehe mit Angriffen auf die Pressefreiheit einher. Aber Kurz sei offensichtlich nicht willens und in der Lage, das zu beenden, übte Kern Kritik am Abtauchen des Kanzlers.

Damit aber nicht genug. „Diese Bundesregierung hat Angst vor den Bürgern, Angst vor dem Parlament“, sagt Kern. Er macht seine Feststellung an den jüngsten Vorhaben von Schwarz-Blau fest. Das „Überwachungspaket“ und das Gesetz zum Aushebeln des Raucherschutzes will man ohne Begutachtung in „einer Nacht-und-Nebel-Aktion durchziehen“, „Stellungnahmen werden zensuriert“. Kern spricht von einem „schleichenden Umbau unseres Staates“. Nein, er „wird diese Regierung nicht an ihren Taten messen, sondern an ihren Vorhaben“, die es zu verhindern gilt.

Mit Blick auf das kommende Budget rechnet er mit einem „Sozialabbau“. FPÖ-Staatssekretär Hubert Fuchs habe etwa im Budgetausschuss eine Senkung der Gewinnsteuer für Unternehmen (Körperschaftsteuer) in Richtung 20 Prozent angekündigt. Zugleich werde das neue „Erwachsenenschutzgesetz“ aus Budgetmangel wieder abgesagt. Kern: „Es ist schändlich, über fünf Millionen für Behinderte zu diskutieren, während man 1,5 Mrd. Steuersenkung für die Großunternehmen vorbereitet.“

Der FPÖ warf Kern vor, reihenweise Wahlversprechen zu brechen. Gegen die Liste der blauen „Umfaller“ sei Leo Tolstois dicker Wälzer „Krieg und Frieden“ eine „schmale Lektüre“. Die Regierung habe nach 70 Tagen im Amt gerade einmal ein einziges Gesetz zum Beschluss im Parlament klargemacht, nämlich die Studienplatzfinanzierung: „Der Arbeitseifer dieser Bundesregierung lässt sehr zu wünschen über.“

Die FPÖ sieht in dem Rundumschlag und den Aussagen Kerns über die „Unterwanderung“ durch Burschenschaften „absurde Verschwörungstheorien“. Grundsätzlich solle sich Kern „mit seinen Kontakten zu dubiosen internationalen Milliardärs-Netzwerken“ nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, spielte der geschäftsführende FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus den Ball zurück.