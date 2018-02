Wien – FPÖ-Politiker wolle sie „bei diesem Besuch“ in Wien nicht treffen, sagte die israelische Likud-Abgeordnete Anat Berko am Rande einer OSZE-Tagung in der Bundeshauptstadt. Ihr Fraktionskollege Yehuda Glick hatte es getan und für Aufregung gesorgt. Er hat führende freiheitliche Politiker getroffen – darunter Parteichef Heinz-Christian Strache, Generalsekretär Harald Vilimsky und auch die von der FPÖ nominierte Außenministerin Karin Kneissl.

Zur Orientierung: Die israelische Regierung hält weiter daran fest – es werde keine offiziellen Kontakte mit blauen Ministern geben. So hieß es auch in der vorigen Woche, dass es sich bei der FPÖ-Zusammenkunft mit Glick nicht um ein offizielles Treffen gehandelt habe. Glick gehört ebenso wie Berko der Likud-Partei von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu an.

Berko sieht ihr Land in der Sache in einem „großen Dilemma“. Wenn die FPÖ ihre historische Schuld ableisten wolle, müsse sie „viel mehr für den Staat Israel und das jüdische Volk tun“, sagt sie. Die frühere Armee-Offizierin attestierte Österreich, Lehren aus seiner Geschichte gezogen zu haben. Doch wenn sich Österreich der „dunklen Seite“ seiner Geschichte stelle, „muss es sich auch viel positiver gegenüber dem Staat Israel verhalten, in der UNO für Israel stimmen, Israel und das jüdische Volk unterstützen“.

Israel brauche auch deshalb Unterstützung, weil dessen Feinde in Wirklichkeit Europa im Visier hätten. „Ihr seid die Zielscheibe, die westliche Welt ist die Zielscheibe“, sagt Berko mit Blick auf die Extremistengruppen Hamas und Hisbollah sowie den Iran, den sie als „Staat des Terrorismus“ bezeichnet.

Die Likud-Abgeordnete macht Europa dafür verantwortlich, dass Israel auf der internationalen Bühne mitunter isoliert ist. „Wir sind manchmal allein. Nicht wegen uns, sondern wegen euch“, kritisiert sie. „Nach dem Zweiten Weltkrieg wäre es für Europa einfacher gewesen, auf die Vergangenheit zu schauen und die Zukunft für Israel zu sichern.“

Berko war zur Wintertagung der Parlamentarischen Versammlung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) nach Wien gekommen. In der OSZE hat Israel derzeit ähnlich wie Marokko oder Ägypten einen Beobachterstatus. Berko sagt, dass Israel der OSZE gerne beitreten würde. „Ich glaube auch, dass die OSZE sehr von Israel profitieren könnte“, befindet sie unter Verweis auf die Terrorbekämpfung. (TT, APA)