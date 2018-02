Innsbruck, Wien – Die Lage der Grünen wird – nach dem Rauswurf aus dem Nationalrat – wieder besser: Bei der Tiroler Landtagswahl verlieren sie nicht allzu viel, sie bleiben zweistellig. Aus Bundessicht ist das Ergebnis allerdings nicht ganz erfreulich: Mit Platz 4 hinter der FPÖ haben die Tiroler Grünen ihren Bundesratssitz verloren und damit die Grünen den Klubstatus im Parlament in Wien.

Mit bisher vier Bundesrats-Mandataren hatten die Grünen noch den Fraktionsstatus im Wiener Parlament – und somit 92.000 Euro pro Quartal an Klubförderung und diverse Mitwirkungsrechte. Ein zweiter Bundesrats-Sitz könnte noch bei der Salzburg-Wahl am 22. April verloren gehen.

Aber die Grünen können mit ihrem zweistelligen Ergebnis in Tirol hoffen, in der Landesregierung zu bleiben – Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) hat sich der Fortsetzung von Schwarz-Grün nicht abgeneigt gezeigt. Die Kärntner Parteikollegen werden sich über den Rückenwind freuen. Denn dort wird in einer Woche gewählt – und im südlichsten Bundesland ist der Verbleib im Landtag höchst unsicher.

Auch in Niederösterreich konnten die Grünen nicht davon ausgehen, im Landesparlament zu bleiben – aber sie schafften es bei der Wahl vor vier Wochen ganz klar: Zwar verabschiedete sich mehr als ein Viertel der Wähler, aber mit 6,43 Prozent verteidigten sie drei der zuvor vier Landtagsmandate.

Und dies, obwohl es in Niederösterreich – wie auch in Tirol – erstmals die NEOS in den Landtag schafften. Aber die wichtigste Konkurrenz der Grünen bei der Nationalratswahl 2017, die Liste Pilz, hat auf die Kandidatur bei den heurigen Landtagswahlen verzichtet.

Kogler: Halten des Klubstatus „nicht eingepreist“

Grünen-Bundessprecher Werner Kogler nimmt den Verlust des Tiroler Bundesratssitzes recht gelassen: Nach jetzigem Usus wäre der Fraktionsstatus im Wiener Parlament – und damit die Klubförderung – zwar weg, räumte Kogler im APA-Gespräch ein. Man sei aber auch nicht davon ausgegangen, dass man ihn hält.

Was ein Klub sei oder nicht, lege der Bundesrat fest – nach den derzeitigen Usancen wären die Grünen eben nun kein Bundesrats-Klub mehr, so Kogler. „Wir haben das aber auch nicht eingepreist gehabt.“ Was bleibe, sei das Antrags- und Anfragerecht, denn dieses liege bei drei Abgeordneten, merkte Kogler an. Man müsse nun wie geplant noch vor dem Sommer die Vorhaben zum Wiederaufbau der neuen Bundes-Grünen starten, betonte Kogler.

„Mehr als ein Achtungserfolg“ in Tirol

Was Tirol betrifft, ist Kogler der Meinung, dass dort „mehr als ein Achtungserfolg eingefahren wurde“. Man habe sich auf hohem Niveau halbwegs halten können, auch in der Schwierigkeit des „Juniorpartner-Daseins“. Er gehe davon aus, dass die Grünen bei den Koalitionsverhandlungen „voll im Spiel“ seien. Auch hofft Kogler auf die Chance, dass der Grüne Bürgermeisterkandidat Georg Willi im April bei der Gemeinderatswahl in Innsbruck in die Stichwahl kommt. (APA, TT.com)