Von Serdar Sahin

Wien – Die schwarz-blaue Regierung will in Sachen Rauchverbot in der Gastronomie Einigkeit demonstrieren: In einer gemeinsamen Erklärung schreiben die Regierungskoordinatoren und Klubobleute von ÖVP und FPÖ, dass „die Verlängerung der derzeitigen Raucherregelung in der Gastronomie diese Woche im Parlament eingebracht“ werde. „Darüber hinaus ist uns ein großes Anliegen, dass wir jede Form von direkter Demokratie ernst nehmen.“

Ob es nach dem „Don’t smoke“-Volksbegehren ein Referendum gibt, ist offen: Der Ausgang des Anti-Rauch-Volksbegehrens werde abgewartet, lassen die Regierungsparteien wissen. „Nach Vorliegen des Endergebnisses wird das Thema entsprechend von der Regierung bewertet und im Parlament behandelt.“ Die Freiheitlichen hatten – zuletzt im Wahlkampf – nach mehr direkter Demokratie gerufen. Nun treten sie hier selbst auf die Bremse.

Thomas Szekeres, Präsident der Wiener Ärztekammer und einer der Initiatoren des Anti-Rauch-Volksbegehrens, findet das „schade, denn das Rauchverbot in der Gastronomie ist notwendig. Wir sammeln aber weiter Unterstützungserklärungen – und sind derzeit bei knapp 400.000 Unterschriften.“

Dass sich auch die Landeshauptleute zuletzt überwiegend für ein Rauchverbot in Lokalen ausgesprochen haben – darunter ÖVP-Landeshauptmann Günther Platter, der erst am Wochenende für eine Volksabstimmung eingetreten ist –, kommentiert Szekeres im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung so: „Für uns ist es eine Frage der Gesundheit und nicht eine Frage der Ideologie. Es schädigt alle Menschen, unabhängig von ihrer politischen Einstellung. Ich verstehe nicht, warum das jetzt zu einem Politikum geworden ist.“

Szekeres glaubt, dass die direkte Demokratie mittelfristig gewinnen werde. Das Rauchverbot in der Gastronomie sei schließlich nichts Ungewöhnliches in Europa. „Wir sind ja eines der letzten Länder, die kein Rauchverbot in Lokalen haben.“

FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache hatte in der vergangenen Woche ein Bild auf Facebook geteilt, auf dem Szekeres auf der Straße eine Zigarette raucht. Das Foto betitelte Strache mit „Wasser predigen und Wein trinken!“. Für den Wiener Ärztekammer-Präsidenten „war das fast zu erwarten“.

Er habe nie abgestritten, dass er hin und wieder eine Zigarette rauche. Szekeres hofft, dass sich niemand ein Beispiel an ihm nimmt. „Das eine hat aber mit dem anderen nichts zu tun. Wir sind dafür, dass es ein Rauchverbot in der Gastronomie gibt. Es geht nicht darum, dass man jemanden persönlich verfolgt, nur weil er raucht. Wir wollen verhindern, dass junge Menschen überhaupt anfangen zu rauchen – und die Nichtraucher schützen.“

Inzwischen hat das Volksbegehren einen weiteren prominenten Unterstützer – wenn auch nur einen moralischen. Bundespräsident Alexander Van der Bellen äußert „volle Sympathie“ dafür. „Wenn ich nicht gerade Bundespräsident wäre, würde ich das auch unterschreiben“, sagt Van der Bellen, selbst Raucher, gegenüber der APA. „Die Notwendigkeit des Nichtraucherschutzes ist sehr wohl evident.“ Auch sei es den Rauchern „zuzumuten, hinauszugehen, wenn sie denn unbedingt“ eine Zigarette rauchen wollten.

Die frühere Gesundheitsministerin Pamela Rendi-Wagner (SPÖ) sieht ein „riesiges Täuschungsmanöver der Regierung“ – und kündigt Protest der SPÖ im Parlament an. Die NEOS wollen eine Volksbefragung beantragen, und die Liste Pilz ruft zur Unterstützung des „Don’t smoke“-Volksbegehrens auf.