Von Michael Sprenger

Wien – Vor vier Wochen konnte Johanna Mikl-Leitner aus dem Schatten von Langzeitlandeshauptmann Erwin Pröll treten. Die frühere ÖVP-Innenministerin verteidigte bei ihrer ersten Landtagswahl in Niederösterreich die absolute Mandatsmehrheit. Dies gelang Pröll nicht, als er in den 1990er-Jahren Siegfried Ludwig an der Spitze der niederösterreichischen Volkspartei beerbt hatte.

Am Sonntag gelang dem Tiroler Landeshauptmann Günther Platter mit fünf Prozentpunkten der größte Zugewinn für die Tiroler VP in den vergangenen Jahrzehnten. (Zugegeben, vor fünf Jahre erzielten die Schwarzen ihr schlechtestes Ergebnis.)

Am kommenden Sonntag wird in Kärnten Peter Kaiser (SPÖ) jubeln. Es ist keinesfalls kühn, jetzt schon davon zu sprechen, dass der Landeshauptmann seine Partei deutlich über die 40-Prozent-Marke führen wird. Anders als in Tirol und Niederösterreich zählt Kärnten nicht zu einem Erbhof einer Partei. In der Vergangenheit gab es rote, blau-orange und schwarze Landeschefs in Kärnten.

Am 22. April wird in Salzburg gewählt. Dort wird Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) seine Position ausbauen können – und den Landeshauptmannsessel verteidigen, den er von der SPÖ zurückerobern konnte.

Erleben wir also gerade eine Renaissance des Parteientypus „Volkspartei“ – und war der Abgesang auf die Landesfürsten zu früh? Dieser wurde allerorten angestimmt, als Pröll und Josef Pühringer (Oberösterreich) ihren Abschied vollzogen und Michael Häupl (Wien) ihn angekündigt hatte.

Der Abgesang dürfte tatsächlich zu früh angestimmt worden sein. „Die neuen Landeshauptleute wurden sicher unterschätzt. Es gilt zwar nicht mehr der Begriff ‚Landesfürst‘. Die Regierungschefs in den Ländern, die jetzt das Sagen haben, sind weniger barock und sie geben sich nicht mehr so monarchisch wie noch Häupl und Pröll“, sagt Politikwissenschafter Fritz Plasser.

Doch was die Länderchefs von ihren Vorgängern geerbt haben, ist die tiefe Verankerung der Partei in den Ländern und die dazugehörige Mobilisierungskraft. Plasser erkennt in Platter, Mikl-Leitner und Kaiser Landeshauptleute, die einen Wechsel hin zu einem Mehr an Pragmatismus vollzogen haben.

Und was bedeutet dies alles im Kräfteverhältnis der erstarkten Länderchefs zur Bundespartei? Plassers Antwort gegenüber der TT: „Mit Blick auf die ÖVP ist zu sagen, dass Bundeskanzler Sebastian Kurz künftig mit selbstbewussten Länderchefs zusammenarbeiten muss. Das Kommunikationstalent im Bundeskanzleramt wird die künftigen Schritte enger mit seinen Länderchefs abstimmen müssen.“