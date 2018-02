Von Michael Sprenger

Wien – Besonnen, alles andere als streitsüchtig. Landeshauptmann Peter Kaiser ist kein Politiker der lauten Töne. Gewissermaßen glaubt man, in dem promovierten Soziologen den personifizierten Gegenentwurf zu Jörg Haider (FPÖ/BZÖ) zu erkennen: intellektuell redlich, ohne Glamourfaktor.

Vor fünf Jahren führte der Marathonläufer die Kärntner SPÖ zurück an die Spitze. Am Sonntag könnte Peter Kaiser die Roten wieder über die 40-Prozent-Marke bringen.

„Unser Kaiser“, sagt eine alte Dame mit glänzenden Augen, als sie im Krankhaus Waiern in Feldkirchen vom Landeshauptmann begrüßt wird. Ihr Mann pflichtet bei. „Nur der Bart fehlt!“

Bei seiner Wahlkampftour erlebt der Landeshauptmann allerorten große Zustimmung. Nicht nur bei der älteren Bevölkerung. In der Klagenfurter Messe stellt er sich mit den anderen Spitzenkandidaten einer Debatte vor knapp 1000 wahlberechtigten Schülern. 42 Prozent der angehenden Maturanten glauben, dass Kaiser die beste Wahlkampf-Performance von allen abliefert. 24 Prozent legen sich nicht fest, der Rest votiert für einen der anderen sieben Kandidaten.

Der Landeshauptmann bremst. Er will die Erwartungshaltung nach unten schrauben, hat keine Freude mit Umfragen, die die SPÖ schon mit 45 Prozent ausweisen. „Wir laufen um jede Stimme, es steht zu viel auf dem Spiel.“

Kaiser spricht das zentrale Problem für den 4. März an. Innerhalb der Proporzregierung (bestehend aus fünf Parteien) regierte er mit ÖVP und Grünen in einer De-facto-Koalition. Doch er war es, der sich erfolgreich für die Abschaffung des Proporzsystems starkgemacht hat; nun kommt es nach der Landtagswahl erstmals in Kärnten zu einer klaren Trennung von Opposition und Regierung.

Damit ist die Voraussetzung für einen möglichen Treppenwitz der Kärntner Geschichte geschaffen worden. Es war Kaiser, der Haiders Erbe des milliardenschweren Hypo-Desasters umgehängt bekommen hatte. Er rettete mit zähen Verhandlungen das südliche Bundesland vor dem totalen Bankrott, kämpfte gegen die um sich greifende Depression an. Hohe Arbeitslosigkeit und die Abwanderung von Jungen sind die Folge, der Spielraum für Investitionen ist für die kommenden Jahre stark eingeschränkt. Doch während Kaiser Schritt für Schritt das Land zurück in die Normalität führte, erlebten Haiders Epigonen unter ihrem sonnengebräunten Parteichef Gernot Darmann einen Aufschwung. Sollte also Kaiser keine Landtagsmehrheit finden, dann wäre Darmann am Zug. Mit der ÖVP unter Obmann Christian Benger und dem früheren SPÖ-Bürgermeister und Kärntens vormaligem Stronach-Statthalter Gerhard Köfer (Team Kärnten) glaubt Darmann, zwei Koalitionspartner bei der Hand zu haben. Die eigentliche Pointe des Treppenwitzes kommt aber erst jetzt: Während die FPÖ in ihrem einstigen Kernland wieder auf die Überholspur wechseln konnte, droht Rolf Holub und den Grünen ein Desaster. Es war der Hartnäckigkeit Holubs zu verdanken, dass die Machenschaften rund um die Hypo-Alpe-Adria-Bank an das Tageslicht kamen. Jetzt drohen die Grünen an der Fünf-Prozent-Hürde zu scheitern – und die FPÖ kann sich Hoffnung auf den Landeshauptmannsessel machen.

Der frühere Kabarettist hat den Schmäh noch nicht verlernt. Zum drohenden Treppenwitz befragt, antwortet Holub mit einem Karl-Valentin-Zitat: „I sag’ gar nix. Dös wird man doch noch sagen dürfen.“ Der grüne Spitzenpolitiker glaubt den Umfragen nicht: „Dann könnt’ ich gleich daheim bleiben – und bräuchte bei der Kälte nicht auf der Straße stehen.“

Weniger lustig ist für ihn die Spaltung der Grünen. Da die ehemalige Landessprecherin Marion Mitsche bei der Listenerstellung durchgefallen ist, tritt sie mit einer eigenen Liste an. Und weil damit nicht genug, wirbt mit „Verantwortung Erde“ noch eine dritte grün-affine Liste um Wählerstimmen.

Besser ergeht es in den Umfragen dem Team Kärnten und den NEOS. Beide könnten knapp den Einzug in den Landtag schaffen.

Köfer hofft, das Zünglein an der Waage zu sein, wenn es um die Regierungsbildung geht. Dem früheren Polizisten will aber keiner so richtig über den Weg trauen. „Der verkauft seine Großmutter“, sagt eine Wirtin – kaum hörbar – unweit der Messehalle.

In der Halle 5 der Messe kann derweil Holub bei der Schlussabstimmung die meiste Zustimmung unter den Schülern erzielen. Knapp vor Kaiser. Tags zuvor bildete er in Villach, bei einer ähnlichen Veranstaltung, mit Benger das Schlusslicht.

Der spröde wirkende ÖVPler verspürt aber Rückenwind aus Wien durch Bundeskanzler Sebastian Kurz, der ihm ein Plus bescheren sollte.

Den Jugendlichen ist dies alles egal. Als sie gefragt werden, wer nach der Matura Kärnten verlässt, da gehen fast alle Hände nach oben. Kaiser weiß um die Gefahren des Aderlasses, aber er antwortet ruhig. Die Arbeitslosigkeit sinkt. Er setzt auf Bildung, Forschung und Entwicklung. Und hat eine Vision. „Kärnten soll das kinderfreundlichste Land werden.“