Von Karin Leitner

und Michael Sprenger

Wien – Im Februar 2000 hat Karl-Heinz Grasser sein Amt als Finanzminister angetreten – mit der Ansage, im Jahr darauf ein staatliches „Nulldefizit“ erreichen zu wollen. Der dazugehörige Marketing-Spruch bei der Haushaltsrede im Parlament war: „Ein guter Tag beginnt mit einem sanierten Budget.“ Grasser erreichte ein „Nulldefizit“ – indem er Steuern und Abgaben erhöhte; zudem wurde – für viele schmerzhaft – eingespart.

Auch die jetzige schwarz-blaue Regierung will im kommenden Jahr ausgeglichen haushalten. Im Bund soll also nicht mehr ausgegeben werden, als eingenommen wird. Der dazugehörige Marketing-Spruch von ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz und FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache: „Ziel ist ein schlanker Staat, damit wir die Steuerlast für die arbeitenden Menschen senken können.“ In Summe zwei Milliarden Euro weniger sollen es sein. 1,5 Milliarden davon mache der „Familienbonus“ aus, sagt Kurz einmal mehr. Geringverdiener sollen weniger Arbeitslosenbeiträge zahlen als bisher, Hoteliers weniger Mehrwertsteuer.

Wie soll all das realisiert werden? Viel Konkretes dazu gibt es noch nicht; das werde von Finanzminister Hartwig Löger am 21. März kommen – wenn er das Budget für die Jahre 2018 und 2019 im Parlament präsentiert. Gespart soll jedenfalls werden: 2,5 Milliarden Euro in diesem Jahr – um die EU-Vorgaben (ein „strukturelles Nulldefizit“ von maximal 0,5 Prozent der Wirtschaftsleistung) zu erfüllen.

Die Eckpunkte haben die Regierenden schon bei ihrer Klausur im Jänner genannt. Schluss soll sein mit zwei Job-Förderaktionen, die die Vorgängerregierung initiiert hat, mit dem „Beschäftigungsbonus“ und der „Aktion 20.000“. Das bringe eine Milliarde Euro, heißt es in koalitionären Kreisen. Eine weitere Milliarde soll in den Ministerien geholt werden. Gefördert werden solle nicht mehr so viel wie bisher. Und: Nur noch jede zweite oder dritte Stelle, die im Staatsdienst frei wird, soll wieder besetzt werden.

Wie bewerten Experten das bisher bekannte koalitionäre Budgetprogramm? „Prinzipiell begrüßen wir vom Wifo, wenn die Regierung sich an ihre eigenen Vorgaben hält“, sagt die Wifo-Expertin Margit Schratzenstaller. „Ohne Kenntnis der konkreten Angaben, die uns nicht vorliegen, sind die Maßnahmen aber schwer zu beurteilen. Es scheint jedenfalls so zu sein, dass es sich hier um kurzfristige Einsparungen handelt.“ Für eine mittel- und langfristige Budgetpolitik seien Strukturreformen vonnöten, sagt Schratzenstaller: „Also Maßnahmen im Bereich Pensionen, Gesundheit und Förderungen. Der zentrale Dreh- und Angelpunkt ist und bleibt dabei eine Reform des Föderalismus.“