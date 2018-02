Wien – Die Regierung hat am Mittwoch beschlossen, die erst mit Mai 2016 angehobene Umsatzsteuer auf Hotel-Übernachtungen wieder zurückzunehmen. Wie die für Tourismus zuständige Ministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) nach dem Ministerrat sagte, werde damit eine „falsche Maßnahme der Steuerreform 2016“ korrigiert. FP-Finanzstaatssekretär Hubert Fuchs sagte der Tourismusbranche weitere Steuerzuckerl zu.

Die Mehrwertsteuer-Senkung von 13 auf 10 Prozent soll 120 Mio. Euro kosten und ab November gelten. Damit sorge man rechtzeitig für die Wintersaison für „Chancengleichheit“ im internationalen Wettbewerb, wie Köstinger meinte. Der Nationalrat soll das Gesetz voraussichtlich noch vor der Sommerpause beschließen. Eine Begutachtung ist nicht vorgesehen.

Die erst vor knapp zwei Jahren wirksam gewordene höhere Umsatzsteuer für Nächtigungen war eine Maßnahme zur Gegenfinanzierung der rot-schwarzen Steuerreform 2016, die seither von der Tourismusbranche heftig bekämpft wurde. ÖVP und FPÖ hatten im Wahlkampf die Rücknahme zugesagt.

FPÖ-Kritik an Grunderwerbssteuer

Finanzstaatssekretär Fuchs stellte im Vorfeld der Regierungssitzung weitere Steuererleichterungen für die Tourismus-Branche in Aussicht. So kritisierte er die Grunderwerbssteuer als „versteckte Vermögenssteuer“ und kündigte einen höheren Freibetrag für Betriebsübergaben an. Ansonsten müssten Hoteliers in guter Lage Grunderwerbssteuer bezahlen. Außerdem plädierte Fuchs für Erleichterungen bei der Abschreibung von Investitionen in Hotels und Zimmer, denn die derzeitige Abschreibungsfrist von 40 Jahren sei zu lange: „Keiner von uns will in einem Hotel wohnen, das derart abgewohnt ist.“ Das alles werde man im Rahmen der nächsten großen Steuerreform angehen - inklusive der Abschaffung von „Bagatellsteuern“ wie der Schaumweinsteuer.

Kürzungen bei AMS-Förderprogrammen

Zuvor hat die Regierung die schon länger bekannte Senkung der Arbeitslosenbeiträge für Geringverdiener beschlossen. Sie sollen um 140 Mio. Euro sinken. Gleichzeitig soll es Kürzungen bei den Förderprogrammen des Arbeitsmarktservice (AMS) geben. Die am Dienstag kolportierte Summe von bis zu 600 Mio. Euro wollten die zuständigen Minister aber offiziell nicht bestätigen.

Die Senkung der Arbeitslosenversicherungsbeiträge für Geringverdiener soll ab Juli gelten und 140 Mio. Euro kosten. Profitieren sollen durchschnittlich 450.000 Personen mit 311 Euro jährlich. Grundsätzlich gilt schon jetzt: wer weniger als 1696 Euro brutto verdient, zahlt nach Einkommen gestaffelt weniger bis gar keine Arbeitslosenbeiträge. Künftig wird diese Grenze um 252 auf 1948 Euro angehoben. Darüber werden wie gehabt die vollen drei Prozent Beitrag fällig.

Familienbonus kostet 1,5 Milliarden Euro

Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) und die zuständige Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) lobten die Maßnahme als Schritt zur Entlastung kleiner und mittlerer Einkommen. Als weiteren Schritt kündigte Löger an, den Gesetzesentwurf für den „Familienbonus“, der Familien mit Kindern steuerlich entlasten soll, bis Ende der Woche in Begutachtung zu schicken. Der Steuerbonus soll 1,5 Mrd. Euro kosten.

Grundsätzlich bestätigt wurde von Hartinger und Löger, dass es parallel zur Senkung der Arbeitslosenbeiträge auch zu Einsparungen bei den Förderungen des Arbeitsmarktservice kommen wird. Die am Dienstag kolportierte Summe von annähernd 600 Mio. Euro - ein Drittel des Förderbudgets - wollten die Minister aber nicht bestätigen. „Diese Zahl kenne ich in dieser Form nicht“, sagte dazu Löger. Konkrete Summen nannte er allerdings ebenso wenig wie die Sozialministerin, die meinte, sie wolle der Budgetrede Lögers nicht vorgreifen. (TT.com, APA)