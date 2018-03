Wir hörten zuletzt immerzu vom Ende des Parteientypus „Volkspartei“. In den Ländern scheinen die Uhren anders zu ticken. Johanna Mikl-Leitner: Wenn das jemand gemeint hat, ist er wohl eines Besseren belehrt worden. Wir erlebten am 28. Jänner in Niederösterreich jedenfalls eine klare Bestätigung unseres Weges des Miteinanders.

Sie wurden in Niederösterreich, bei Ihrer ersten Landtagswahl, eindrucksvoll als Landeshauptfrau bestätigt. Ähnliches erlebte Ihr Parteifreund Günther Platter in Tirol. Auch für Sonntag ist in Kärnten ein Erfolg von Peter Kaiser (SPÖ) zu erwarten. Die neue Landeshauptleute-Generation tritt weniger barock auf als noch Erwin Pröll oder Michael Häupl. Offensichtlich wird auch ein pragmatischer Kurs honoriert. Mikl-Leitner: Ich maße mir nicht an, andere Bundesländer zu beurteilen. In Niederösterreich bin ich jedenfalls die erste Frau in dieser Funktion. Das ist nicht nur eine große Verantwortung, sondern hoffentlich eine Motivation für Frauen, in die Politik zu gehen und Verantwortung zu übernehmen.

Erkennen Sie eine andere selbstbewusste Landeshauptleute-Generation am Werk? Mikl-Leitner: Ich erkenne jedenfalls in den vorliegenden Landtagswahlergebnissen eine Bestätigung des Föderalismus. Das Vertrauensverhältnis zwischen der Bevölkerung und der Politik ist in den Ländern am größten. Der Bund könnte für sich daraus die richtigen Schlüsse ziehen und jetzt darangehen, eine klare Kompetenzaufteilung zwischen Bund und Ländern im Sinne des Subsidiaritätsprinzips festzulegen. Die Bürger haben diesen lähmenden Streit Bund/Länder satt.

Sie haben den Glauben an eine Bundesstaatsreform noch nicht verloren? Mikl-Leitner: Ich erkenne sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene den Willen, hier gemeinsam eine Lösung zu erzielen. Die Bereitschaft der Länder ist vorhanden.

Wenn ich an den Streit zwischen Ländern und Bund in puncto Pflegeregress erinnere, erkenne ich kein neues Miteinander. Mikl-Leitner: In der Politik muss man sich auf das Wort verlassen können. Der Bund hat zugesagt, die Kosten für die Abschaffung des Regresses zu übernehmen. Ich bin überzeugt, dass bis zum Sommer ein praktikabler Vorschlag des Finanzministers auf dem Tisch liegt. Die 100 Mio. Euro für die Länder werden nicht ausreichen. Österreichweit müssen wir mit bis zu 500 Mio. Euro rechnen.

Kommen wir zur Bundespolitik. Sind Sie überrascht, wie schwer sich die FPÖ mit ihrer neuen Rolle als Regierungspartei tut? Mikl-Leitner: Es gab in den vergangenen Wochen sicher einige Schnitzer bei der FPÖ. Trotzdem erkenne ich bei der Bundesregierung einen positiven Zug der Veränderung. Ich will die Arbeit der Regierung erst in einigen Monaten beurteilen.

Dann möchte ich Sie als ehemalige Innenministerin fragen: Was halten Sie von dem Plan des Innenministers Herbert Kickl (FPÖ), die Polizei mit Pferden auszustatten? Mikl-Leitner: (schweigt lange) Schauen Sie, ich glaube, wir haben andere Probleme in dieser Republik, als eine berittene Polizei zu schaffen.

Was sagen Sie zur angeblichen Wanzen-Affäre im Büro des FPÖ-Vizekanzlers Heinz-Christian Strache? Mikl-Leitner: Das kann ich nicht beurteilen. Üblicherweise werden Ministerbüros von den Beamten des Bundesamtes für Verfassungsschutz regelmäßig und gewissenhaft untersucht.

Sie haben als Innenministerin als Erste auf die Flüchtlingsproblematik hingewiesen. Es war aber Sebastian Kurz, der den Erfolg einfahren konnte. Schmerzt Sie das persönlich? Mikl-Leitner: Jeder weiß, wofür ich stehe und was ich politisch unternommen habe. Und entscheidend ist, was dadurch bewegt wurde: Heute kann man sagen, dass in weiten Teilen Europas Vernunft eingekehrt ist. Das ist, was zählt.

Werden Sie das „Don’t smoke“-Volksbegehren unterzeichnen? Mikl-Leitner: Nein, ich werde es nicht unterzeichnen. Für mich ist ein Volksbegehren ein klassisches Bürgerinstrumentarium. Die FPÖ wäre aber sicher gut beraten, ihre Position in dieser Frage zu überdenken.

Ihr Vorgänger Landeshauptmann Erwin Pröll versuchte Niederösterreich als Kulturland zu positionieren. Setzen Sie diesen Kurs fort? Mikl-Leitner: Selbstverständlich. Wir sind gerade dabei, das Egon-Schiele-Museum in Tulln neu auszurichten. Ein besonders großes Projekt verfolgen wir mit der Landeshauptstadt. Wir wollen St. Pölten 2024 zur europäischen Kulturhauptstadt machen.

Das Gespräch führte Michael Sprenger