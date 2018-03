Einst hat sie gegen den Glücksspielkonzern Novomatic gewettert, nun arbeitet Eva Glawischnig für diesen.

Vor knapp einem Jahr, am 9. April 2017, befand sie als Frontfrau der Grünen in der ORF-Sendung „Im Zentrum": „... dass die, die halt Geld haben, Einfluss haben, wie die Novomatic, ich spreche es auch offen aus, auch wirklich Gesetze beeinflussen."

Den Vorwurf, Novomatic würde Gesetze quasi kaufen, gab es 2012 im parlamentarischen „Untersuchungsausschuss zur Klärung von Korruptionsvorwürfen".

Der Glücksspielkonzern wollte demnach im Jahr 2006 mit der Telekom Austria in das Online-Glücksspiel einsteigen; die Lobbyisten Walter Meischberger und Peter Hochegger sollten helfen. Sie sollten erreichen, dass das Glücksspielmonopol gelockert wird. Das wurde von der schwarz-orangen Koalition auch vorbereitet.

Im September 2011 hatte Glawischnig bei einer Rede im Nationalrat — mit dem Rückblick auf die „schwarz-blaue Ära" — befunden: „Die Sachverhaltsdarstellungen von Peter Pilz haben zu Ermittlungen in den Causen Eurofighter, Novomatic und OMV geführt. Das sind die Dinge, die Sie so bezeichnen als ,Dreck um sich werfen'. Das ist die Arbeit, die wir als Abgeordnete tun. Sie sollten sich an dieser Kontrollarbeit ernsthaft beteiligen — und nicht auf so einem Niveau argumentieren!" (kale)