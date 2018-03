Klagenfurt – Die Auszählung der Wahlkarten hat der SPÖ am Montag doch noch das 18. Mandat gebracht, und zwar zulasten der ÖVP. Diese ist künftig mit sechs Sitzen im Landtag vertreten. Die FPÖ blieb bei neun Mandaten, das Team Kärnten bei drei. Damit geht sich auch theoretisch keine Koalition gegen die SPÖ mehr aus - haben doch FPÖ, ÖVP und Team Kärnten gemeinsam so viele Mandate wie die SPÖ.

Das Endergebnis der Kärntner Landtagswahl brachte für die SPÖ 47,94 Prozent, die FPÖ erreichte 22,96, die ÖVP kam auf 15,45 Prozent und das Team Kärnten erzielte 5,67 Prozent. Die Grünen flogen mit 3,12 Prozent aus dem Landtag, die NEOS verfehlten den Einzug mit 2,14 Prozent ganz klar.

Die Sozialdemokraten holten mit 10,81 Prozentpunkten ein zweistelliges Plus, was ihnen 18 der 36 Sitze im Landesparlament und das beste Ergebnis seit der Landtagswahl 1984 (51,65 Prozent) bescherte. Die FPÖ gewann 6,11 Prozentpunkte und drei Mandate dazu. Der Zuwachs der ÖVP betrug 1,05 Prozent und einen Landtagssitz mehr. Die Grünen verloren 8,98 Prozentpunkte, das Team Kärnten wurde mit einem Verlust von 5,51 Prozentpunkten beinahe halbiert, verloren aber nur ein Mandat und hat künftig drei.

Die SPÖ schaffte insgesamt 16 Grundmandate. Im Wahlkreis 1 sind es fünf, im Wahlkreis 4 gab es drei, und in den Wahlkreisen 2 und 3 holten sie jeweils vier Direktmandate. Dazu kommen zwei Reststimmenmandate. Die FPÖ schaffte sechs Grundmandate, je zwei in den Wahlkreisen 1 und 2, je eines in den übrigen. Dazu kommen drei Reststimmenmandate. Für die Schwarzen gab es außer im Wahlkreis 3 überall ein Direktmandat, drei Landtagssitze kommen aus dem zweiten Ermittlungsverfahren. Das Team Kärnten erzielte kein einziges Grundmandat, alle drei Sitze kommen aus den Reststimmen.

Kaiser von Erfolg überwältigt Mit einem Plus von 10,5 Prozentpunkten rechnete niemand in der Landeshauptmann-Partei. Ja, dass ein Vierer vorne steht, damit hat auch Peter Kaiser gerechnet. Doch dieser „großartige Erfolg“ machte den Landeshauptmann kurz sprachlos.

In den kommenden Tagen wird er mit drei Parteien sondieren. Er kann mit dem bisherigen Partner Christian Benger (ÖVP) eine Koalition bilden. Oder, eher unwahrscheinlich, mit der FPÖ oder dem SPÖ-Abtrünnigen Gerhard Köfer vom Team Kärnten (vormals Team Stronach).

Ein möglicher Lieblingspartner für Kaiser steht nicht mehr zur Verfügung. Die Grünen mit dem bisherigen Landesrat Rolf Holub flogen aus dem Landtag. Auch die NEOS scheiterten klar an der Fünf-Prozent-Hürde. Kaiser sagte, er habe keine Präferenzen und wolle mit allen das Gespräch suchen. Selbst die Ideen von Grünen und NEOS will er in seine künftige Regierungsarbeit einbauen.

FPÖ sieht sich gestärkt

Die FPÖ sieht sich gestärkt, Spitzenkandidat Gernot Darmann will „Gespräche auf Augenhöhe“ führen. Trotz des nur geringen Zuwachses zufrieden zeigte sich ÖVP-Spitzenkandidat Christian Benger: „Unser Ziel war es, mehr Stimmen zu bekommen und mehr an Mandaten.“ Wie es aussehe, sei beides erreicht worden. Köfer ortet gar einen „großartigen Erfolg“. „Man hat uns alle Hürden, die es gibt, vorgelegt.“ Jetzt werde man schauen, wie es weitergeht. Er könne sich alles vorstellen, in beide Richtungen, und habe keine Präferenzen nach links oder rechts.

Von den anderen Kleinparteien schnitt die grünaffine Liste Erde am stärksten ab, sie kam auf 1,86 Prozent.

Grüne bitter enttäuscht

Das BZÖ, vor fünf Jahren noch mit gut sechs Prozent im Landtag, erreichte gerade einmal 0,38 Prozent und blieb nur knapp vor der KPÖ, die 0,28 Prozent Zuspruch bekam. Den letzten Rang belegte die Grün-Abspaltung F.A.I.R. mit 0,21 Prozent oder 563 Stimmen.

Bitter enttäuscht war Grünen-Frontmann Rolf Holub. Er wertete das Ergebnis von 2,97 Prozent als „persönliche Niederlage“. Er werde weiterhin ein Mitglied der Grünen sein, „aber das wird wohl eher ehrenamtlich, also mit keinem Job verknüpft sein“. Er machte auch den Jobwechsel der ehemaligen grünen Bundesprecherin Eva Glawischnig zu Novomatic für das Desaster mitverantwortlich. Enttäuscht auch NEOS-Spitzenkandidat Markus Unterdorfer-Morgenstern (2,11 Prozent).

Die Wahlbeteiligung dürfte mit Briefwahlstimmen bei unter 70 Prozent liegen. (TT.com, APA)