Klagenfurt – Die SPÖ hat bei der Landtagswahl in Kärnten vom Sonntag einen klaren Sieg eingefahren. Laut dem vorläufigem Endergebnis kam die Partei von Landeshauptmann Peter Kaiser auf 47,7 Prozent der Stimmen. Platz zwei ging an die FPÖ vor der ÖVP, die beide zulegten. Gerhard Köfers Team Kärnten schaffte knapp den Wiedereinzug, Grüne und NEOS sind gescheitert.

Gegenüber der letzten Wahl bedeutet das vorläufige Endergebnis für die SPÖ ein Plus von rund zehn Prozentpunkten. 2013 hatte die Partei 37,1 Prozent eingefahren, was damals ebenfalls den ersten Platz brachte.

Die FPÖ legte gut sechs Prozentpunkte zu und erreichte 23,4 Prozent. Beim letzten Urnengang war die Partei von Landesparteichef Gernot Darmann noch bei 16,9 Prozent gelegen. Die ÖVP verzeichnete ein leichtes Plus und kommt auf 15,4 Prozent (2013: 14,4). Das aus dem Team Stronach hervorgegangene Team Kärnten von Landesrat Köfer erreichte 5,8 Prozent - ein Minus von rund 5,4 Prozentpunkten gegenüber 2013, als das Team Stronach noch auf 11,2 Prozent kam.

Aus dem Landtag verabschieden müssen sich die Grünen, die mit 3,0 Prozent klar an der Fünf-Prozent-Hürde scheiterten. Gegenüber 2013 bedeutet dies ein Minus von rund neun Prozentpunkten. Auch die NEOS verpassten bei ihrem erstmaligen Antreten mit 2,1 Prozent den Einzug. Keine Rolle spielten die Kleinparteien. Auch die Grün-Abspaltung der ehemaligen Landessprecherin Marion Mitsche, die „Liste Fair“, erreicht weniger als ein halbes Prozent - ebenso das BZÖ.

Beim letzten Wahlgang am 3. März 2013 hatte die SPÖ ebenfalls den ersten Platz erreicht; mit 37,1 Prozent lag sie aber deutlich unter dem heurigen Ergebnis. Die FPÖ, die damals noch unter der Bezeichnung Freiheitliche in Kärnten (FPK) firmierte, erreichte 16,9 Prozent, die ÖVP 14,4 Prozent. Die Grünen kamen auf 12,1 Prozent. Stark war damals auch das (im Team Kärnten aufgegangene) Team Stronach, das 11,2 Prozent einfuhr. Das BZÖ schaffte damals mit 6,4 Prozent noch den Einzug.

Die Hochrechnung beinhaltet auch eine Hochschätzung der mehr als 20.000 Wahlkarten, die erst am Montag ausgezählt werden.

SPÖ holte knapp Hälfte der Mandate

Im neuen Kärntner Landtag wird Wahlsieger SPÖ laut dem vorläufigen Endergebnis künftig knapp die Hälfte der Sitze halten. Die Sozialdemokratie kommt demnach auf 17 Mandatare – um drei mehr als bisher. Auch die FPÖ legte an Sitzen zu und ist künftig mit neun statt bisher sechs Abgeordneten vertreten. Die ÖVP erreichte sieben Mandate (plus 2) und das Team Kärnten drei (minus 1).

Die Verteilung der Mandate könnte sich mit dem Vorliegen der Briefwahlstimmen am Montag noch etwas ändern. Möglich wäre, dass die ÖVP ihr siebtes Mandat noch verliert, dieses könnte laut ARGE Wahlen entweder zur SPÖ oder zur FPÖ wandern. Die rund 20.000 Wahlkarten werden erst am Montag ausgezählt.

Die Wahlbeteiligung lag (ohne Briefwahlstimmen) bei 63,6 Prozent. Inklusive dieser dürfte die Beteiligung laut ARGE Wahlen auf knapp 69 Prozent steigen. 2013 waren noch 75,2 Prozent der Wahlberechtigten zu den Urnen gegangen.

Kaiser will mit allen Parteien reden

Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) hat nach seinem Wahlsieg Gespräche mit allen Parteien angekündigt. „Ich bin sehr, sehr froh über dieses großartige Ergebnis“, sagte Kaiser nach der ersten Hochrechnung gegenüber der APA. Er habe sich ein so starkes Abschneiden nicht erwartet und werde Verhandlungen mit allen im Landtag vertretenen Parteien führen.

Bereitschaft zu „Gesprächen auf Augenhöhe“ signalisierte FP-Spitzenkandidat Gernot Darmann. Die FPÖ sei angetreten, um Verantwortung im Land zu übernehmen. „Es ist kein Geheimnis, dass Peter Kaiser und meine Person auch zwischenmenschlich ein korrektes Verhältnis bis dato gepflogen haben. Das sollte hilfreich sein, in Verhandlungen weiterzukommen“, sagte Darman in einer ersten Stellungnahme im ORF. Das Ergebnis kommentierte Darmann zurückhaltend: „Natürlich erwartet man sich immer etwas mehr.“ Aber die Wähler hätten die FPÖ gestärkt.

Trotz des nur geringen Zuwachses zufrieden zeigte sich ÖVP-Spitzenkandidat Christian Benger: „Unser Ziel war es, mehr Stimmen zu bekommen und mehr an Mandaten. So wie es jetzt ausschaut - beides erreicht. Ein freudiger Tag für die Kärntner Volkspartei.“

Grüne nach Niederlage im Schockzustand

Mit betretenem Schweigen haben die Grünen auf die erste Hochrechnung reagiert. Spitzenkandidat Rolf Holub wertete das Ergebnis des auf ihn zugeschnittenen Wahlkampfes als „persönliche Niederlage“, man werde gleich am Montag in den zuständigen Gremien beraten, wie es weitergehen soll.

„Es ist momentan keine grüne Zeit, wir hatten auch sehr viel Gegenwind“, sagte Holub in einer ersten Reaktion. Einerseits habe sich der negative Bundestrend auch in Kärnten fortgesetzt - „aber auch die Sache mit Eva Glawischnig am Freitag war nicht hilfreich“, so der Spitzenkandidat. Hinzu kamen auch einige Eigenfehler, merkte der Spitzenkandidat an.

Über seine persönliche Zukunft wollte Holub am Abend noch nicht viel sagen. Er werde weiterhin ein Mitglied der Grünen sein, „aber das wird wohl eher ehrenamtlich, also mit keinem Job verknüpft sein.“ Er werde es bis auf weiteres „ruhiger angehen“.

Freude und Enttäuschung in Tirol über Kärnten

„Ein sensationelles Ergebnis. Die Sozialdemokratie in Österreich wird mit jeder Woche stärker.“ So kommentierte am Sonntag Tirols SPÖ-Vorsitzende Elisabeth Blanik den Ausgang der Landtagswahlen in Kärnten. „Die kluge, umsichtige Politik der letzten fünf Jahre hat sich für Kärnten ausgezahlt.“ In der Vorwoche hatte auch die SPÖ in Tirol 3,5 Prozentpunkte dazugewonnen. Für den freiheitlichen Parteiobmann Markus Abwerzger zeigt auch in den Bundesländern der Trend für die FPÖ klar nach oben, „in Niederösterreich, Tirol und heute in Kärnten gab es klare Zugewinne“.

Nach Tirol erfolgte für die Grünen der Dämpfer in Kärnten. Tirols LHStv. Ingrid Felipe meinte, dass es mit dem Aus für die Kärntner Grünen im Landtag eine gewichtige Stimme weniger für die Umwelt gebe. Noch am Freitag hatte Felipe in Klagenfurt an der Seite von Rolf Holub für die Kärntner Grünen gekämpft.

LH Günther Platter (VP) gratulierte seinem Kärntner Amtskollegen Peter Kaiser zu dem Ergebnis, das Abschneiden der ÖVP bezeichnete er als beachtlich. (APA, TT)