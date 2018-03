Von Michael Sprenger

Klagenfurt, Wien – Ist jetzt Kärnten der Jungbrunnen für die Sozialdemokraten? Diese Interpretation wäre wohl zu gewagt. Jedoch sorgte Peter Kaiser nun zum zweiten Mal in Folge für Jubelstimmung bei den Parteivorsitzenden. Vor fünf Jahren war es Werner Faymann, damals Bundeskanzler, der frohlocken durfte. Peter Kaiser und seine SPÖ beendeten (kurzfristig) die Negativserie der Roten. Der neue Kärntner Parteichef holte seine Partei aus dem Tal der Tränen, erzielte ein kräftiges Plus von 8,7 Prozentpunkten und eroberte den 1989 verlorenen Landeshauptmannsessel zurück. Faymann nahm am Wahlabend des 3. März 2013 das große Wort der „Trendwende“ in den Mund.

An diesem Sonntag konnte Christian Kern die Jubelpose einnehmen. Die Kärntner Genossen konnten noch einmal 10,5 Prozentpunkte zulegen. Erreichten fast die absolute Mandatsmehrheit. Bei der Wahlparty sprach sodann der SPÖ-Vorsitzende ins Mikrofon – in Richtung Kaiser: „Ich verneige mich vor dir. Was du erreicht hast, hat eine historische Dimension.“

Doch wie hat Kaiser das erreicht? Die Rahmenbedingungen sind bekannt. Von 1945 bis 1989 war Kärnten ein rotes Land. Um einen Begriff von Kern zu verwenden: Mit den Jahren wurden die nationalistisch geprägten Roten in Kärnten „machtbesessen“.

Landeshauptmann Leopold Wagner trieb dieses System auf die Spitze – und ebnete Jörg Haider (FPÖ, später BZÖ) den Boden. Anstatt die Partei zu erneuern, gab es interne Grabenkämpfe. Haider konnte derweil den gönnerhaften Landesfürsten spielen, verhöhnte den Präsidenten des Verfassungsgerichtshofes – und führte mit korrupten Machenschaften das Land an den Abgrund. Nach seinem Unfalltod fiel „die Sonne vom Himmel“, glaubte damals sein späterer Nachfolger Gerhard Dörfler.

Bei der Landtagswahl 2009 sollte die Kärntner Bevölkerung noch einmal Haider huldigen.

Haiders BZÖ errang unter Dörfler 45 Prozent, die SPÖ stürzte auf unter 29 Prozent ab. Erst jetzt, nach den Folgen dieses harten Aufpralls, kam die Stunde des Peter Kaiser.

Erstmals kam mit Kaiser ein Linker an die Spitze der Kärntner SPÖ. Anders als Fay-mann begann Kaiser die Partei umzukrempeln. Anders als Kern wusste er seine intellektuellen Fähigkeiten dazu zu verwenden, der personell ausgedünnten Partei neue Lebenskraft zu verleihen. Eine parteiinterne Akademie wurde gegründet, die sich fortan um die Ausbildung des politischen Nachwuchses zu kümmern hat. Bis heute durchliefen knapp 300 junge Sozialdemokraten das Schulungsprogramm. Ein Gutteil davon verdiente sich die Sporen in der Kommunalpolitik. Im Wahlkampf bildeten sie Kaisers loyales Team. Der Landeshauptmann konnte sich zu 100 Prozent auf seine jungen Mitstreiter verlassen, Querschüsse blieben aus.

So sorgten sie für die nötige Rückendeckung, die der Regierungschef benötigte, um mit ruhiger Hand das Land nach den Haider-Jahren wieder aufzurichten. Ohne Glamour, ohne Schaumschlägerei, mit Pragmatismus.

Kaiser wurde so zur Antithese zu Haider, Dörfler und Co. Er bildete in den vergangenen Jahren mit der ÖVP und den Grünen eine Koalition, ließ den Kärntner Anzug in der Garderobe, ging offen auf die slowenischsprachigen Kärntner zu, ehrte Peter Handke – und wurde mit 18 Mandaten belohnt.