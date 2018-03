Von Karin Leitner

Klagenfurt – Bis dato hat Peter Kaisers SPÖ mit der ÖVP und den Grünen regiert. Die Öko-Partei ist abhandengekommen; sie hat es nicht mehr in den Kärntner Landtag geschafft. Die Roten, die am vergangenen Sonntag 10,8 Prozentpunkte zugelegt und 18 der 36 Mandate erreicht haben, haben drei Optionen für den künftigen Regierungsbund: Sie können sich mit der zweitplatzierten FPÖ oder der drittplatzierten ÖVP oder dem Team Kärnten zusammentun. Der Proporz in der Regierung ist seit dieser Wahl ja passé.

Noch ist offen, mit wem Kaiser verhandeln wird. Kommende Woche wird er sondieren – am Montag mit den Blauen rund um Gernot Darmann, am Mittwoch mit den Schwarzen von Christian Benger, tags darauf mit Gerhard Köfers Team. Am 17. März wird der Landeshauptmann kundtun, mit wem er eine Koalition schmieden will. Ab 19. März wird verhandelt. Das ist im gestrigen Parteivorstand festgelegt worden. Ein Zeit­limit setzt sich Kaiser nicht.

Die Freiheitlichen haben ebenfalls gestern getagt, detto die Schwarzen. Die FPÖ, die knapp 23 Prozent erreicht hat (plus 6,1 Prozentpunkte), wäre gerne mit von der Regierungspartie. Eine „Koalition der Sieger“ – also von Roten und Blauen – sollte es geben. „Die FPÖ ist aufgestellt – und bereit.“ Kaiser sollte „keinen Wahlverlierer im Regierungsteam haben“, befindet Darmann. Das zielt auf Köfer; er hat 5,5 Prozentpunkte eingebüßt. Darmanns Lockmittel für die SPÖ: Mit der FPÖ als Partner sei „eine sehr breite Mehrheit sicherzustellen“. Auch die ÖVP, die mit einem Prozentpunkt mehr als zuletzt auf 15,4 Prozent gekommen ist, ist koalitionswillig. „Wir sind angetreten, Verantwortung zu übernehmen“, sagt Benger. Er ist intern kritisiert worden, etwa weil er bereits im Wahlkampf eine Koalitionsbedingung genannt hat. Bei der jetzigen Zusammenkunft sei er als Parteichef nicht in Frage gestellt worden, sagte er hernach: „Es gibt Geschlossenheit hinter mir.“