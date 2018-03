Carmen Baumgartner-Pötz

Wien – Es war keine Woche wie jede andere im Innenministerium. Abseits der Affäre um die Hausdurchsuchungen bei Mitarbeitern des Verfassungsschutzes – bis hin- auf zu Bundespräsident Alexander Van der Bellen wurde Aufklärung zu den Vorgängen gefordert – sorgte eine andere Geschichte für Aufregung.

„Der schrägste Text der Woche“ – „Zynismus in Reinkultur“ – so und ähnlich überschlugen sich die Reaktionen auf Twitter und Facebook auf die fünfteilige Serie eines Mitarbeiters der Kommunikationsabteilung des Innenministeriums.

Ressortchef Herbert Kickl (FPÖ) hatte die Texte auf Facebook mit dem Hinweis geteilt, ein „Journalist aus der Online-Redaktion des Innenministeriums“ habe eine „spannende Reportage“ geschrieben. Titel der Geschichte: „Abschiebung: Was wirklich passiert“. Autor Reinhard Leprich ist ehemaliger Polizist, laut seiner Homepage hat er an der Hamburger Akademie für Fernstudien den Lehrgang „Belletristik“ belegt und einen Roman sowie Kurzgeschichten publiziert. In erster Linie aber ist er Mitarbeiter des Innenministeriums.

Er beschreibt auf insgesamt 20 Seiten eine Ende Februar abgewickelte Abschiebung per Flugzeug in den Kosovo und nach Moldawien mit 59 Menschen aus Österreich, Deutschland und Schweden. Der Autor spricht mit mitreisenden Ärzten, Polizisten, einer Dolmetscherin und einer Menschenrechtsbeobachterin; der Hauptschwerpunkt liegt freilich im Einnehmen der Perspektive der Polizei: Sie wird beständig für ihre Arbeit gelobt.

ORF-Anchorman Armi­n Wolf kommentierte den Text auf Twitter so: „Ich glaube, Herr Kickl wollte ,Pressemitarbeiter‘ schreiben, nicht ,Journalist‘. Journalisten sind die, die ÜBER Ministerien berichten, nicht FÜR Ministerien. Das sind PR-Leute. Sollte man nicht verwechseln.“ Vor Kurzem erst hat Wolf FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache geklagt, nachdem dieser auf Facebook ein Bild verbreitet hatte, das dem ORF bzw. Wolf Lügen unterstellt.

Das Verhältnis der Freiheitlichen zu Medien gilt als angespannt, schon mehrmals wurden Journalisten von Veranstaltungen ausgeschlossen. Als die FPÖ noch in der Oppositionsrolle war, setzte sie verstärkt auf hauseigene Medien wie FPÖ-TV, Postings auf Facebook und die Plattform unzensuriert.at.

Fritz Hausjell, stellvertretender Institutsvorstand an der Publizistik der Universität Wien, hat den Abschiebe-Text gelesen. Seine Einschätzung formuliert er scharf: „Ich halte das für ganz üble Propaganda“, erklärte der Medienwissenschafter gegenüber der Tiroler Tageszeitung. Die Sachverhalte einer Abschiebung erforderten einen anderen Tonfall, wäre es tatsächlich eine journalistische Geschichte. Aber, so Hausjell: „Dieser Text würde nirgendwo in einer österreichischen Zeitung erscheinen, weil journalistische Grundprinzipien verletzt wurden. Das ist nicht Journalismus, sondern eine Mischung aus PR und Propaganda.“ Propaganda deshalb, weil ein selektiver Blick auf die Verhältnisse eingenommen wird – unter Nutzung journalistischer Stilmittel.

Dass Ministerien eigene Kommunikationsabteilungen unterhalten, ist nichts Ungewöhnliches, je nach Größe und Art des Apparats fallen diese sogar ziemlich groß aus – wie etwa im Verteidigungsministerium.

Im Innenministerium gibt es sogar eine eigene Unterabteilung für Social Media – und die gab es auch schon, bevor die FPÖ mit Herbert Kickl das Ressort übernommen hat. Welche Rolle sein Kommunikationschef Alexander Höferl (er wurde unter lauter Kritik im Dezember bestellt) im Ministerium spielt, ist unklar, im erst kürzlich vom Bundeskanzleramt verschickten Handbuch für Medien scheint der ehemalige Gründer von unzensuriert.at jedenfalls nicht auf.

„Ministerien dürfen PR machen, aber nicht so tun, als wäre es Journalismus“, befindet Fritz Hausjell. Alexander Marakovits, Leiter der Kommunikationsabteilung im BMI, war wegen einer Auslandsreise für die TT bis Redaktionsschluss nicht erreichbar, äußerte sich zu der Abschiebe-„Reportage“ aber gegenüber News: „Um ehrlich zu sein, verstehe ich die Kritik nicht“, so der Abteilungsleiter gegenüber dem Nachrichtenmagazin. Eine Abschiebung habe man bisher nur deshalb noch nie begleiten lassen (auch nicht von außenstehenden Journalisten), „weil wir die Betroffenen schützen wollten“, so Marakovits. Dass man in Zukunft Abschiebungen auch Journalisten zugänglich macht, sei durchaus möglich. Uni-Professor Hausjell zufolge würde das auch der Glaubwürdigkeit des Ministeriums dienlich sein, im Sinne von „Checks and Balances“ zwischen Politik und Medienöffentlichkeit.