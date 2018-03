Innsbruck – Seine Ära als Rechnungshofpräsident endete im Juni 2016. Für die Regierung Kurz wurde Josef Moser (62) im Dezember als Minister für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz angelobt. Im TT-Interview skizziert er Vorhaben für die Regierungsperiode.

Kompetenzbereinigung, Deregulierung, Rechtsbereinigung. Wie geht es Ihnen dabei in den Verhandlungen mit Tirols Landeshauptmann Platter? Josef Moser: Platter war zu diesen Themen immer ein wichtiger Player. Schon vor Jahren trat er für klare Kompetenzen zwischen Bund und Ländern ein – und ohne Landeshauptleute keine Veränderung der Struktur.

Wann münden die Vorhaben in erste Taten? Moser: Noch im ersten Halbjahr möchten wir eine Umsetzungsgruppe gründen und schon Ende des Jahres Ergebnisse haben. Vor allem die Blockademöglichkeiten zwischen Ländern und Bund von 1920 müssen abgeschafft werden. Was hat der Bund der Bestellung eines Landesamtsdirektors zuzustimmen?

Einheitliche Gesetzgebung und Vollziehung auf Landes- und Bundesebene? Moser: Wir haben derzeit eine Ausführungsgesetzgebung, eine Vollziehung und eine Grundsatzgesetzgebung. So etwas führt zu zehn Krankenanstaltengesetzen. Es ginge aber um den Grundsatz „Wo kann eine Aufgabe am besten beim Bürger ankommen?“.

Spart das denn automatisch Geld? Moser: Wenn wir in Österreich im Sinne der internationalen Wettbewerbsfähigkeit künftig mit unseren Geldmitteln auskommen wollen, müssen wir sie gezielt einsetzen. Dazu brauche ich aber Transparenz. Beispiel Förderungen. Wir müssen im Staat endlich klarstellen, was Bund, Länder und Gemeinden jeweils machen, damit es zu keinen Mehrgleisigkeiten kommt.

Gibt es da schon Reaktionen der Länderchefs? Und was macht Sie optimistisch, dass es diesmal funktioniert? Moser: Platter war da beispielsweise einer der ersten Blockadebrecher. Er hat erkannt, dass es nicht geht, dass alles verteilt wird und keiner weiß, wie viel Geld tatsächlich im System drin ist. Sehr positive Signale kommen jetzt aber aus Vorarlberg, Oberösterreich und Niederösterreich. Da ist sehr viel Bereitschaft da, etwas zu tun. Sehr positiv ist es auch, dass LH Häupl das Thema „Deregulierung und Strukturreformen“ auf die Agenda der Landeshauptleutekonferenz nehmen wird.

Wie soll denn neu verteilt werden? Es geht ja auch um Macht. Moser: Da darf es keine Verlierer zwischen Bund und Ländern geben. Die Prämisse sollte ohnehin sein, wie kann der Bürger möglichst effizient nach einem One-Stop-Shop-Prinzip bedient werden.

Hat es bislang mit der Effizienz so gehapert? Moser: Wir werden schon allein durch das Älterwerden der Bevölkerung künftig sehr viel Geld benötigen. Früher haben wir gebaut, Bänder durchgeschnitten und damit war die Aufgabe erledigt. Jetzt müssen wir aber genau schauen, welche Wirkung Maßnahmen haben. Welches Output erziele ich mit öffentlichen Geldern. Im Input waren wir da bislang Weltmeister. Aber im Output unserer Investitionen stehen wir leider international nicht gut da.

Ist der Föderalismus also zu teuer? Moser: Wir haben kein Föderalismusproblem, sondern ein Strukturproblem.

Wie wollen Sie Zielgenauigkeit herstellen? Moser: In der Schweiz muss jeder, der etwas budgetär ausgibt, auch genau angeben, welche Wirkung er erzielen will. Das fehlte bei uns. Jeder Akteur hat bislang zudem seinen Einzelbeitrag am Gesamt-Output vieler öffentlicher Einzahler gemessen – ein teurer Fehler. Es wurde agiert, ohne die Gesamtübersicht darüber zu haben, ob dann auch Ziele erreicht worden sind oder nicht.

Frage an den Justizminister: Sind von der Straffung der Strukturen die Tiroler Bezirksgerichte betroffen? Moser: Da ist derzeit nichts geplant. Schon als Rechnungshofpräsident stellte ich fest, dass durch Zusammenlegungen das Service für die Bürger nicht immer besser geworden ist, die Kosten jedoch teils mehrfach gestiegen sind. Eine Auflösungsdiskussion zu Gerichten ist derzeit nachrangig.

Den Service der Justiz – sprich den Zugang zum Justizsystem – scheinen sich aber viele Bürger nicht mehr leisten zu können. Zivilverfahren sind bundesweit stark rückläufig. In kaum einem Land ist der Gebühren-Deckungsbeitrag so hoch wie hierzulande. Ist an eine Reduktion gedacht?

Moser: Das Problem wird zusammen mit der Rechtsanwaltskammer analysiert. Nach einem konkreten Ergebnis sehen wir uns die Gebühren an. Der Rückgang von Klagen hat jedoch auch andere Faktoren, wie zunehmende Vergleiche oder die Online-Bestellungen, wo schon vorab gezahlt wird.

Sie wollen die Möglichkeit einer Fußfessel auf zwei Jahre verlängern. Macht es heute Sinn, etwa Vermögensdelinquenten zu inhaftieren? Moser: Haft ist nicht nur Sanktion, sondern dient bei gefährlichen Tätern auch dem Schutzbedürfnis der Bevölkerung. Wo dies nicht erforderlich ist, ist die Fußfessel eine gute Alternative für Gesellschaft, Opfer und Täter. Die Möglichkeit der Erbringung gemeinnütziger Leistungen im Verwaltungsstrafverfahren hätte ebenso Sinn. Es würde die Gleichstellung zum Straf- und Finanzstrafverfahren bedeuten.

Das Gespräch führten Alois Vahrner und Reinhard Fellner