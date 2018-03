Von Michael Sprenger

Wien – Anlässlich des 80. Jahrestages des „Anschlusses“ Österreichs an die deutsche Nazi-Diktatur versucht die Bundesregierung weitere Schritte zu setzen, um die Mitschuld und Verantwortung Österreichs für die Gräueltaten zu dokumentieren.

Aus diesem Grund spricht sich der Ministerrat heute dafür aus, die Doppelstaatsbürgerschaft auch den Nachfahren der Opfer des Nationalsozialismus zu gewähren. In seinem Vortrag an den Ministerrat begründet dies FPÖ-Innenminister Herbert Kickl folgendermaßen: „Im Bewusstsein (der) Mitschuld und (der) historischen Verantwortung, getragen vom Grundsatz der Wiedergutmachung, wurde im Jahr 1993 im österreichischen Staatsbürgerschaftsrecht die Möglichkeit der Wiedereinbürgerung für Vertriebene erleichtert. Seither können Personen, die in der Zeit des Nationalsozialismus aus Österreich geflohen sind, weil sie Verfolgungen ausgesetzt waren oder solche zu befürchten hatten, die Staatsbürgerschaft durch Anzeige wieder erwerben. Weder ein inländischer Wohnsitz noch der Nachweis eines gesicherten Lebensunterhalts sind in diesen Fällen erforderlich. Die bestehenden Bestimmungen nehmen jedoch nur Bezug auf Vertriebene selbst. Für die Nachkommen war bislang kein besonderer Erwerbstatbestand für die österreichische Staatsbürgerschaft vorgesehen.“ Dies soll nun „als später Schritt der Wiedergutmachung“ ermöglicht werden.

In der heutigen Sitzung des Ministerrates soll auch die Schaffung eines Erinnerungsorts für die Opfer des Nazi-Regimes in der Wiener Innenstadt beschlossen werden. Wie berichtet, soll dabei eine Namens-Gedenkmauer für die in der Shoah ermordeten 66.000 Jüdinnen und Juden aus Österreich errichtet werden.

In einem persönlichen Gespräch erläuterte Bundeskanzler Sebastian Kurz dieses Vorhaben Holocaust-Überlebenden, die er gestern im Kanzleramt begrüßte.

Angesichts des Jahrestages des Beginns des dunkelsten Kapitels des Landes zeigt eine jüngste Studie alarmierende Zahlen. „Jeder vierte Österreicher sehnt sich nach einem ,starken Führer‘.“ Für Bundesgeschäftsführer Erich Fenninger ist das aktuelle „Sozialbarometer“ der Volkshilfe „erschütternd“. Befragt wurden von SORA in Face-to-Face-Interviews 1008 Österreicher ab 15 Jahren im Oktober des vergangenen Jahres. Der Aussage „Man sollte einen starken Führer haben, der sich nicht um ein Parlament und Wahlen kümmern muss“ stimmten dabei acht Prozent „sehr zu“, 18 Prozent „ziemlich“ – was in Summe 26 Prozent ergibt. „Wenig“ damit einverstanden waren 25 Prozent, „gar nicht“ lediglich 43 Prozent.