Carmen Baumgartner-Pötz

Wien – Am Mittwoch hält Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) seine erste Budgetrede im Parlament. Die Bundesregierung hat am Wochenende die Eckpunkte des Doppelbudgets 2018/2019 vorgestellt. Bundeskanzler Sebastian Kurz betonte gegenüber der TT, dass Schwarz-Blau der „ununterbrochenen Schuldenpolitik nach 64 Jahren ein Ende setzen“ werde. 2019 soll erstmals ein Überschuss erzielt werden. Damit setze die Regierung das um, was sie versprochen habe: die Senkung der Schuldenquote in Richtung 60 Prozent bei gleichzeitiger Senkung der Abgabenquote (Richtung 40 Prozent). Kurz sieht sich in seinem Kurs gestärkt: „Das Doppelbudget wird ein Budget der Veränderung. Wir machen das, wofür wir am 15. Oktober mit klarer Mehrheit gewählt wurden. Wir senken die Steuern, sparen über 2,5 Milliarden Euro im System und investieren gleichzeitig in Familien, Bildung, Sicherheit und Pflege.“ Die Offensivmaßnahmen in den Bereichen Familien, Bildung und Sicherheit belaufen sich in der Höhe von mehr als 2 Mrd. Euro, hieß es gestern aus dem Bundeskanzleramt. Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) betonte, dass es sich um ein Inländer-Paket handle: „Uns ist es wichtig, die Österreicherinnen und Österreicher zu entlasten. Wir setzen bei den Nicht-Österreichern drastisch den Sparstift an. Es geht hier darum, die Einwanderung in unser Sozialsystem weniger attraktiv zu machen.“ Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) versprach, dass der Staat „bei sich selbst“ spare, um in Zukunftsbereiche und in eine ehrliche Steuerentlastung zu investieren.