Wien — Im Zusammenhang mit der BVT-Affäre sorgt ein involvierter Polizist und FPÖ-Gemeinderat in einer Schlüsselposition für Aufsehen. Wie die Online-Plattform „fpoefails.org" berichtet, fiel bzw. fällt Wolfgang Preiszler, der Leiter der Einsatzgruppe gegen Straßenkriminalität (EGS), immer wieder durch fragwürdige, massiv rassistische und verhetzende Facebook-Aktivitäten auf. Preiszler leitete die Hausdurchsuchung beim Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), weil seine Einsatzgruppe laut Innenministerium vertrauenswürdiger war als die für solche Angelegenheiten normalerweise zuständigen Polizeieinheiten.

Die Facebook-Aktivitäten des Gemeinderates lassen jedoch nicht unbedingt auf dessen Unparteilichkeit und Unvoreingenommenheit schließen. So teilte Preiszler beispielsweise einen Artikel von Info-Direkt, in dem die Caritas als „Musterbetrieb der Flüchtlingsindustrie" diffamiert wird und einen Artikel von „unzensuriert.at", in dem Nordafrikaner in den Kommentaren als „Ratten" bezeichnet werden. Desweiteren teilte Preiszler einen Artikel aus einem massiv antisemitischen, rassistischen und verhetzenden Blog aus dem deutschsprachigen Raum. Auch Artikel von „Terra-Germania" sind auf der Facebook-Seite des FPÖ-Gemeinderates verlinkt - auf der Homepage von „Terra-Germania" ist die „Reichsflugscheibe" neben der in Österreich verbotenen „Schwarzen Sonne" zu sehen. Darunter findet man einen Hinweis auf einen Artikel zur „Gaskammertemperatur" und weitere eindeutig antisemitische Artikel.

Preiszler teilte außerdem Beiträge eines Staatsverweigerers und eines Neonazis. Letzterer prahlt auf seinem Profil mit dem Besuch der „Reichsuniversität", bezeichnet Adolf Hitler als „Heiland" oder verteidigt den verurteilten deutschen Holocaustleugner Horst Mahler. EGS-Leiter Preiszler findet auch öffentlich Gefallen an massiv rassistischen und verhetzenden Bildern, Fotomontagen und Zeichnungen. Die Liste der geteilten Artikel mit rassistischen und verhetzenden Inhalten lässt sich fortsetzen.



Pikant ist die ganze Sache deswegen, weil bei der Hausdurchsuchung im BVT der Leiterin des Extremismusreferates — Sibylle Geißler — zahlreiche Datenträger abgenommen wurden, die laut „foefails.org" nichts mit den erhobenen Anschuldigungen zu tun haben. Bei Geißler liefen Informationen zu Extremismus, Terrorismus, Burschenschaften, Neonazis und Identitären zusammen. Sie verfasste einen kritischen Bericht über das FPÖ-nahe Medium „unzensuriert.at" und den vom rechten Medium Info-Direkt veranstalteten „Kongress der Verteidiger Europas 2016" - Herbert Kickl trat damals als Redner auf.



Seitens der Wiener Polizei hieß es am Montag, dass „die Angelegenheit zur dienstrechtlichen Überprüfung an die Personalabteilung weitergeleitet wurde", wie ein Sprecher der APA sagte.



Pressekonferenz am Tag vor Razzia abgesagt



Die Hausdurchsuchungen in den Räumen des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) sowie Privatwohnungen von Mitarbeitern fanden am 28. Februar statt. Für den Tag zuvor, den 27. Februar, war übrigens eine Pressekonferenz anlässlich 15 Jahre EGS mit Preiszler und Kickl im Innenministerium angekündigt. Diese wurde am Abend zuvor aus „terminlichen Gründen" abgesagt, einen neuen Zeitpunkt gab es auch drei Wochen danach noch nicht. (TT.com, APA)