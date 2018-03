Von Karin Leitner

Wien – Peter Pilz sei „der Aufdecker des Landes“, befindet Alma Zadic, Abgeordnete jener Liste, die dieser vor der Nationalratswahl initiiert hat. Als Aufdecker muss er seit Monaten pausieren. Mit einem weiteren Parlamentsmandat ist es nichts geworden. Er hat davon gelassen – weil gegen ihn ermittelt wird. Der Vorhalt: sexuelle Belästigung.

Nun gibt es die BVT-Affäre. Da politisch nicht mitzumischen, fällt einem wie Pilz schwer. So schwer, dass er jetzt mitmischt. Eine Pressekonferenz gibt er, Zadic ist an seiner Seite. In gewohnter Manier legt der Ex-Grüne los, hält Unterlagen vor die Kameras, zitiert daraus. Es geht um die Razzien beim Verfassungsschutz, deren Vorspiel, die Folgen, die Motive. Pilz stellt viele (rhetorische) Fragen. Er weiß: Er muss vorsichtig sein; mangels Mandat ist er politisch nicht immun.

Nicht nur die SPÖ, auch er sieht einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss geboten. „Zwei große Beweisthemen“ ortet Pilz: „Haben der Innenminister und sein Generalsekretär (Peter Goldgruber) die Hausdurchsuchungen im BVT vom 28. 2. zu politischen Zwecken missbraucht?“ Und: „Haben Beamte und Mitarbeiter von Kabinetten des Innenministers im Zeitraum 2007 bis 2018 Daten und Ressourcen des BVT im Interesse einer Partei missbraucht?“

Pilz begründet das so: „Ohne den Missbrauch des BVT für die ÖVP wäre es nicht zu Ermittlungen der Korruptionsstaatsanwaltschaft gekommen. Und ohne diese Ermittlungen hätte es für den FPÖ-Innenminister keine Gelegenheit gegeben, das BVT mit einer FPÖ-geführten Polizeieinheit anzugreifen.“

Will er im U-Ausschuss sein? Seine Liste kann ob der Mehrheitsverhältnisse nur einen Abgeordneten dafür nominieren. „Die beiden möglichen Mitglieder sitzen vor Ihnen.“ Ob es er sein wird, hänge primär davon ab, ob das Verfahren der Staatsanwaltschaft gegen ihn beizeiten abgeschlossen ist. Und Pilz fügt an: „Wenn die Justiz glaubt, durch Liegenlassen mich daran hindern zu können, dass ich meiner Arbeit nachkomme – das spielt’s nicht.“ Mitwirken am U-Ausschuss werde er jedenfalls. Vertrete Zadic seine Partei, werde er sie „von außen unterstützen“. Seine eigene Causa will Pilz nicht kommentieren. „Sobald das Verfahren abgeschlossen ist, werde ich aber einiges darüber mitteilen.“