Von Michael Sprenger

Wien – Sebastian Kurz, ein politisches Talent!?

Er besitzt ein ausgeprägtes Kontrollbedürfnis. Diese Eigenschaft sorgt dafür, dass er nach außen hin immerzu souverän wirkt. Der Bundeskanzler lässt sich nicht allzu leicht provozieren. Selbst wenn es in ihm brodelt, wenn er sich ungerecht behandelt fühlt, wenn er in Kommentaren kritisiert wird, bleibt er betont freundlich.

Im Wahlkampf konnte er mit dieser Art punkten, nach dem Wahlerfolg die Koalitionsverhandlungen mit der FPÖ rasch abschließen, als Bundeskanzler bislang damit reüssieren. Heute vor 100 Tagen wurde er zum Regierungschef angelobt.

Er versucht sein Kontrollbedürfnis zum Regierungsprinzip zu erklären. Bis dato ist ihm dies für das ÖVP-Ministerteam gut gelungen. Er versucht, die Themen vorzugeben, will sich nicht treiben lassen. Er meldet sich zu Wort, wenn er es für richtig hält.

Seine engsten Mitarbeiter setzen dieses Vorhaben perfekt um. Die politische Unerfahrenheit seiner Ministerriege wird so zum Vorteil. Die schwarzen Ressortchefs wirken erleichtert, wenn vom Kanzleramt klare Vorgaben kommen. Welches Thema wird zu welchem Zeitpunkt präsentiert, wer meldet sich wann und wie zu Wort? Diese Form der „Message Control“ wurde schon von früheren Koalitionsregierungen versucht, doch jetzt funktioniert die Steuerung von Nachrichten und Botschaften.

Sebastian Kurz, ein politisches Talent!?

Er versucht sich als Team-player zu inszenieren. Er weiß, dass er davon den größten Nutzen hat, wenn die Regierung als Einheit erscheint. Er weiß, dass er in der Öffentlichkeit an Ansehen verliert, wenn sich auf der Regierungsbank Misstrauen und Zwietracht breitmachen. Es war daher eine bewusste Entscheidung des Kanzlers, anlässlich der ersten 100 schwarz-blauen Regierungstage Vizekanzler Heinz-Christian Strache gewissermaßen mit vor das Scheinwerferlicht zu führen. In den Vorgängerregierungen hütete man sich davor, Doppelinterviews zu geben. Wer will sich schon in Widersprüchlichkeiten verlieren? Kurz und Strache hingegen suchten die Offensive – und gaben Doppelinterviews sonder Zahl.

Der Kanzler erreichte damit zweierlei. Er dokumentierte nach außen hin Geschlossenheit zwischen ÖVP und FPÖ. Zudem signalisierte er seinem Koalitionspartner Unterstützung. Diese benötigte Strache reichlich. Ein Rückblick im Zeitraffer: NS-Liederbuchaffäre, der Schatten der Vergangenheit der rechten Burschenschafter, platte Angriffe auf Medien – insbesondere den ORF – das Aushebeln des Anti-Raucher-Schutzes bis hin zu der sattsam bekannten Staatsschutzaffäre.

Sebastian Kurz, ein politisches Talent?!

Mit wohl formulierten und gestanzten Sätzen versuchte er gemeinsam mit Strache, die Kritik einzufangen und abzuhandeln, um sogleich den Blick auf die Arbeit der Regierung zu lenken und diese zu loben. Die Regierungsspitze trachtete danach, den Medien Überschriften zu liefern. Kurz glaubt zu wissen, was Journalisten wünschen.

Eine Bilanz der ersten 100 Tage einer Regierung hat sich längst als mediales Ritual eingebürgert. Da wollte der Kanzler mit den Doppelinterviews den Journalisten zur Hand gehen. Die Notenvergabe wollte man den Medien nicht alleine überlassen.

Die neue Bundesregierung nützte die ersten 100 Tage, ihren „New Deal“ zu markieren. Kurz und Strache verwiesen mit Stolz auf das vorgelegte Doppelbudget. Um es mit ihren Worten zu beschreiben: Statt der Fortschreibung der Politik der vergangenen Jahrzehnte, neue Schulden anzuhäufen, soll im kommenden Jahr ein Überschuss ausgewiesen werden. Im Wochenrhythmus wurden in den ersten 100 Tagen Pflöcke eingeschlagen, mit denen auch bereits der künftige Weg abgesteckt wird. Mehr Investitionen in die Sicherheit, Förderung der Familien, Senkung der Arbeitslosenversicherungsbeiträge, Steuererleichterung im Tourismus, Deutsch vor Schuleintritt, Universitätsfinanzierung, Ankündigung von Verschärfungen im Strafrecht.

Während dieser Tage der junge Kanzler eine erste Auszeit nimmt, um sich bei Skitouren und auf der Piste zwischen Stubaier und Ötztaler Alpen zu regenerieren, sind die kommenden 100 Tage schon längst durchgetaktet. Die nächsten Projekte sind auf Schiene – oder zumindest in Vorbereitung.

Nach Ostern werden ÖVP-Umweltministerin Elisabeth Köstinger und FPÖ-Infrastrukturminister Norbert Hofer die Klimastrategie für die kommenden Jahre präsentieren. Während dann der Kanzler mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen sowie den Ministern Margarete Schramböck, Karin Kneissl, Köstinger und Hofer sowie zahlreichen Wirtschaftskapitänen für eine Woche zur China-Reise aufbricht, wird im Kanzlerplan der Schlachtplan bis zum Sommer finalisiert.

Jede Woche wird ein Themenschwerpunkt gesetzt. Dabei geht es unter anderem um die Reform – also Kürzung – der Mindestsicherung, die Verschärfung im Asylgesetz, Änderungen im Arbeitsmarktservice, die Zusammenlegung der Sozialversicherungen und die Intensivierung der ORF-Debatte.

Sebastian Kurz, ein politisches Talent?!

Er ist ausgestattet mit einem besonderen Gespür. Er weiß, dass eine politische Stimmung, eine Welle, nicht erzeugt werden kann. Aber er versucht, es einem Wellenreiter gleichzumachen, solange es irgendwie geht von der Welle getragen zu werden.

Der Kanzler ist kein tiefsinniger Intellektueller, er versteht sich mehr als politiischer Handwerker, der das Gefühl vermittelt, das Haus Österreich so umzubauen, wie es sich die meisten der Einwohner erhoffen. Gemeint sind vor allem die österreichischen Einwohner.

Er studierte für seine Umbauarbeiten lange die FPÖ. Erkannte, wie sie mit ihrer Ausländerpolitik immer mehr Zulauf bekam, wie Rot-Schwarz ihr immer mehr Wähler zutrieb. Und dann kam es im Jahre 2015, als Hundertausende Menschen sich Richtung Europa in Bewegung setzten, zu einer neuen Grundstimmung. Die Stimmung rückte nach rechts. Die Verunsicherung nahm zu. Kurz rückte in die Rolle des Mahners. Er übernahm von der FPÖ immer mehr Forderungen, er verpackte sie sympathischer – und bereitete sich auf den Tag vor, an dem er von seiner Partei gerufen wird. Er ließ sich mit Vollmachten ausstatten, die keiner vor ihm hatte, baute die ÖVP um – und eroberte das Kanzleramt.

Sebastian Kurz, ein politisches Talent!?

Er arbeitet längst an einer bürgerlichen Wende. Diese lässt sich mit Steuersenkung und Sozialabbau umschreiben. Die Rahmenbedingungen kommen ihm dabei zupass. Die SPÖ befindet sich weiterhin in der Selbstfindungsphase, die Grünen und die Liste Pilz liegen am Boden. Die Wirtschaftsdaten weisen noch oben, die Arbeitslosigkeit sinkt. Im zweiten Halbjahr übernimmt Österreich zudem den EU-Vorsitz – und bringt den Kanzler in die Rolle des Gastgebers. Europaweite Bilder davon inklusive.

Bis zum Jahresende will er die bürgerliche Hegemonie absichern. 2019 wird für Kurz zum Schlüsseljahr werden.

Mit einem Einbruch bei den Umfragen braucht er nicht zu rechnen. Auch nicht die Parteifreunde in Salzburg. Nur die FPÖ bleibt ihm als Unsicherheitsfaktor erhalten.

Bevor ihn jedoch Strache und Co. in Turbulenzen brächten, würde er wohl die Reißleine ziehen. Er könnte sich dann, wie einst Wolfgang Schüssel, vor den Kameras aufstellen und sagen, dass er gerne mit der FPÖ Österreich verändert hätte. Doch die FPÖ sei leider nicht regierungsfähig. Eine vorzeitige Nationalratswahl wäre die Folge.

Nach 100 Tagen lässt sich eine Mutmaßung formulieren. Es wäre die ÖVP, die dann auf Kosten der FPÖ gewinnen würde.

Sebastian Kurz, ein politisches Talent?!