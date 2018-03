Wien – Finanzminister Hartwig Löger ist für eine einheitliche Berechnung der Kosten, die durch die Abschaffung des Pflegeregresses entstanden sind. 500 bis 600 Millionen Euro haben Länder und Gemeinden bisher als die von ihnen tatsächlich berechneten Kosten bekannt gegeben. Die betroffenen Gebietskörperschaften sollen nicht auf den Kosten sitzen bleiben, aber sie würden bei ihren Berechnungen „Zukunftsinvestitionen“ berücksichtigen, monierte der ÖVP-Minister gestern in der ORF-Pressestunde.

Die 100 Millionen Euro, von denen das Finanzministerium ausgeht, basieren auf Kostenschätzungen, die zum Zeitpunkt der Abschaffung des Pflegeregresses Ende 2017 gemacht wurden. Von manchen gebe es „die Erwartungshaltung, dass es ein Vielfaches sein müsste“, weil es teils völlig unterschiedliche Ansätze gebe. „Ich kann nachvollziehen, dass einige versuchen, andere Elemente und künftige Überlegungen mit hineinzupacken“, sagte Löger. Er bleibe aber grundsätzlich bei seinem Ausgangspunkt von 100 Millionen Euro.

Nun werde allerdings mit Ländern und Gemeinden verhandelt. „Es wird heftig und intensiv daran gearbeitet.“ Mitte des Jahres sollen die „tatsächlichen Kosten“ feststehen. Gefragt, ob er den Pflegeregress wieder einführen möchte, sagte Löger „Nein“. Er bekräftigt zugleich, dass die Regierung die private Pflege forcieren will. Ziel sei es, „die private Pflege und die Heimpflege in Balance zu bringen“.

In Tirol rechnet man heuer mit 41 Millionen Euro an Mehrkosten infolge des Regress-Aus. ÖVP-Landeshauptmann Günther Platter bleibt dabei: „Ich erwarte mir, dass die Kosten zu 100 Prozent vom Bund getragen werden.“ Löger habe gegenüber Platter „vor ein paar Wochen bekräftigt, dass die Länder und Gemeinden nicht auf den Kosten sitzen bleiben werden“. Das habe er nun erneut klargestellt, so der Landeshauptmann in einer Stellungnahme gegenüber der TT. Man habe sich mit dem Finanzminister darauf verständigt, bis Ende April die konkreten Kosten an den Bund zu melden. Darüber hinaus freut sich Platter, dass der „Finanzminister ein klares Bekenntnis zur Stärkung der häuslichen Pflege abgegeben“ habe.

Unterdessen fordert die SPÖ einmal mehr die Einführung einer Erbschaftssteuer für Superreiche. Mit den Einnahmen soll die Abschaffung des Pflegeregresses, die Übernahme von 50 Prozent der Kosten für mobile Pflege und eine Erhöhung des Pflegegeldes für schwerstbehinderte Kinder finanziert werden. Zusätzlich könnte eine Milliarde Euro bis 2022 in die Pflegeberufe investiert werden, erklärte SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher die roten Pläne.

Volksanwalt Günther Kräuter fordert eine Verbesserungen für 24-Stunden-Betreuung. „Die Abschaffung des Regresses gilt nur für Pflegeheime, bei der 24-Stunden-Betreuung gelten je nach Land andere Regeln. Diese Problematik führt zum enormen Zustrom auf Pflegeheime, daher muss hier dringendst entgegengesteuert werden.“

Verärgert reagiert NEOS-Sozialsprecher Gerald Loacker auf die Aussagen des Finanzministers. „Es ist ein Faktum, dass die budgetierten 100 Millionen Euro Mehrkosten für den Pflegebereich nicht ausreichen können. Bereits jetzt hat sich die Nachfrage nach Heimplätzen massiv erhöht. Das Ziel, Menschen möglichst lange zu Hause zu pflegen und zu betreuen, wurde damit erschwert. Die Regierung steht damit vor den Scherben ihres Wahlzuckerls.“ (sas, APA)