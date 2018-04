Salzburg – „Sicherheit, Transparenz, soziale Wärme, das Land schützen, Korruption stoppen“: So lauten einige der Werbeslogans von Parteien, die bei der Salzburger Landtagswahl am 22. April kandidieren. Insgesamt treten neun Parteien zur Wahl an. Nach Niederösterreich, Tirol und Kärnten beendet Salzburg den heurigen Landtagswahlreigen.

Während viele Parteie­n bereits in den Intensivwahlkampf gestartet sind, ist der Auftakt der ÖVP erst am 6. April. Freilich tourt Spitzenkandidat und Landeshauptmann Wilfried Haslauer schon seit einiger Zeit durch das Land. Gilt es doch, den Chef­sessel zu verteidigen.

Die ÖVP will einen Zuwachs von 29 auf mindestens 33 Prozent der Stimmen erreichen, sagte Haslauer kürzlich. Das ist durchaus möglich – alle Umfragen weisen die ÖVP klar auf Platz eins aus. 2013 verlor die Volkspartei zwar 7,5 Prozentpunkte, wurde aber – nach neun Jahren als Zweite – wieder stärkste Kraft im Land. Und das, obwohl die ÖVP als Regierungspartner in den Finanzskandal involviert war.

Die SPÖ legt sich die Latte heuer nicht besonders hoch: Mit dem Ziel „Ein Plus vor dem Wahlergebnis“ müssen sie gerade einmal das schlechteste Ergebnis in der Nachkriegsgeschichte toppen, das sie 2013 mit 23,8 Prozent oder neun Mandaten eingefahren hatten.

Zudem will die SPÖ zweitstärkste politische Kraft im Land bleiben. Hauptkonkurrent um dies­e Position ist laut den Umfragen die FPÖ. Der rote Spitzenkandidat Walter Steidl möchte wieder Verantwortung in der Landesregierung übernehmen, wie er sagt.

2013 flog die SPÖ aus der Regierung, weil sich eine Koalition aus Schwarz-Grün-Gelb fand. Die Wahl war damals als Folge des Salzburger Finanzskandals vorgezogen worden – die SPÖ mit Landeshauptfrau Gabi Burgstaller wurde dabei vernichtend abgestraft. Die Sozial­demokraten verloren fast die Hälfte der Stimmen.

Die Geschichte der Salzburger FPÖ war viele Jahre untrennbar mit dem Namen Karl Schnell verbunden. Über zwei Jahrzehnte – und damit so lange wie kein anderer – stand der Pinzgauer Arzt an der Spitze der Partei, ehe er 2015 hinausflog. Nach einer Interimsführung lenkt nun die 25-jährige Marlen­e Svazek die Geschicke der FPÖ und wird sie am 22. April auch in die Landtagswahl führen.

Als Wahlziel nannte die Parteichefin das Überschreiten der 20-Prozent-Marke und damit das Erreichen des historisch besten Ergebnisses. Außerdem strebt sie Platz zwei noch vor der SPÖ und eine Regierungsbeteiligung an. 2013 konnte die FPÖ im Sog des Finanzskandals auf 17 Prozent zulegen – vier Prozentpunkte mehr als bei der Wahl 2009.

Die Salzburger Grünen blicken einer höchst ungewissen Zukunft entgegen. 2013 erzielten sie mit 20,2 Prozent ihr historisch bestes Ergebnis auf Landes- oder Bundesebene. Die folgende Regierungsbeteiligung war der bisher größte Erfolg der Landespartei. Für die Grünen geht erneut Astrid Rössler ins Rennen, die auch Landeshauptmann-Stellvertreterin ist.

Die NEOS stehen auch in Salzburg vor dem Sprung in den Landtag. Schenkt man den Umfragen Glauben, sollte die Fünf-Prozent-Hürde für die Pinken eine überwindbare Hürde sein. Spitzenkandidat Sepp Schellhorn ist optimistisch, was das anlangt.

Übrigens: Karl Schnell steigt mit seiner 2015 gegründeten Freien Partei Salzburg in den Wahlkampf-Ring. (sas, APA)