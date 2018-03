Von Michael Sprenger

Wien – Christian Pilnacek ist im Dauereinsatz. Der Generalsekretär im Justizministerium und Leiter der Strafrechtssektion muss in der Staatsschutzaffäre rund um die Vorgänge im BVT das Verhalten der Korruptionsstaatsanwaltschaft erklären. Bislang mit Bravour. Obwohl man ihm ansieht, dass er oft anderes antworten will. „Ich versuche, zwischen Irritationen und der rechtlichen Vorgehensweise zu unterscheiden. Natürlich denke ich mir auch meinen Teil, aber das ist nicht relevant“, sagte Pilnacek im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung.

Wie bewertet er also das Verhalten der Korruptionsstaatsanwaltschaft in der BVT-Causa? „Ein Anfangsverdacht war gegeben. Durch die Zeugenaussagen wurde dieser konkretisiert. So konnte die Staatsanwaltschaft schwer sagen, es handelt sich bloß um eine politische Intrige – und verfolgt den Verdacht nicht weiter.“ Aber hätte sich die Staatsanwaltschaft nicht einfach an den Innenminister als oberstes Staatsorgan mit der Bitte wenden können, die Unterlagen für die Ermittlungen zu übergeben. Dann wäre die Zwangsmaßnahme einer Hausdurchsuchung nicht notwendig gewesen? „Diese Rechtsfrage ist berechtigt. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft kann sich jedoch auf eine Entscheidung des OLG Wien stützen. Im Fall des Salzburger Finanzskandals hat das OLG entschieden, dass eine bloße Amtshilfe in dem Fall nicht greift, weil sich die Verdachtsmomente auch gegen den Amtsstellenleiter richten.“

Die Hausdurchsuchung selbst wurde dann mit Zeugenaussagen begründet. Die Namen werden unter Verschluss gehalten. Warum? „Die vier Zeugen unterliegen nicht der Akteneinsicht, weil sich aus ihren Aussagen weitere Ermittlungsschritte ergeben, von denen die Beschuldigten noch nicht Bescheid wissen sollen. Dass sich die Zeugen der Gefahr für Leib und Leben ausgesetzt sehen, konnte von der Staatsanwaltschaft hingegen nicht objektiviert werden. “

Kritik am Vorgehen der Staatsanwaltschaft will Pil­nacek gar nicht in Abrede stellen. „Niemand ist sakrosankt. Auch nicht die Korruptionsstaatsanwaltschaft. Alle von uns müssen sich der Kritik stellen. In Bälde wird auch eine Entscheidung des OLG zu erwarten sein. Dann wird geklärt sein, ob die Hausdurchsuchung verhältnismäßig und gerechtfertigt war oder nicht. Wir haben gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft eine Manöverkritik durchgeführt. In der Tat sind aber die involvierten Staatsanwälte sehr überzeugt von ihrer Vorgehensweise. Ich hätte es jedoch bevorzugt, vorinformiert zu werden. Mit geht es dabei aber einzig und alleine darum, eine zusätzliche Meinung einzuholen. Man hätte voraussehen können, welche Aufmerksamkeit und welche Folgen eine Hausdurchsuchung beim BVT erzeugt. Ich glaube, wir hätte eine andere Lösung finden können.“

Pilnacek sieht auch die Rolle der Medien in einer schwierigen Situation. „Die Staatsanwaltschaft erklärte die Causa zur Verschlusssache und wir dürfen nicht alles sagen, was wir wissen. Zudem hat diese Causa eine politische und eine strafrechtliche Komponente. Obendrauf geht es um den Staatsschutz, das alleine macht den Sachverhalt höchst sensibel. Die Berichterstattung ist für mich weder über- noch untertrieben. Es werden jedoch Spekulationen geäußert, die von verschiedener Seiten befeuert werden.“