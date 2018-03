Wien — Erstmals nimmt der suspendierte Direktor des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) ausführlich zu seinem Fall und die Vorkommnisse im BVT Stellung. Das Interview mit Peter Gridling fand im Beisein seines Rechtsanwaltes Martin Riedl in dessen Kanzlei statt.

Sie sind jetzt seit mehr als 40 Jahren Beamter des Sicherheitsapparats. Haben Sie sich in Ihren kühnsten Träumen je vorstellen können, dass gegen Sie wegen Amtsmissbrauchs ermittelt wird?

Gridling: Niemals und schon gar nicht unter solchen Umständen.

Sie sollen eine Anweisung zur Datenlöschung in den Fällen Sigrid Maurer und Gabriel Lansky nicht befolgt haben.

Gridling: Mir wird vorgeworfen, dass mir irgendjemand zur Kenntnis gebracht hätte, dass wir beim BVT Daten haben, die wir nicht haben dürften. Ich sollte es dann mutwillig unterlassen haben, so die Staatsanwältin, die Löschung der Daten anzuweisen. Man muss wissen: Die Sachbearbeitung erfolgt im Ermittlungsbereich. Diesem steht ein Referatsleiter vor. Über dem Referatsleiter gibt es einen Abteilungsleiter. Dann ist der stellvertretende Direktor zuständig, der explizit für diese Abteilung verantwortlich ist. Und dann gibt es mich als Direktor. Ich kann mich nicht entsinnen, dass an mich ein Auftrag zur Datenlöschung ergangen ist. Ich finde es seltsam, dass mir von der Staatsanwältin nicht konkret vorgehalten wird, was die Zeugen erklärt haben sollen. Der Inhalt der Zeugenaussage wurde mir also nicht vorgehalten. Mehr kann ich, ohne die konkreten Anschuldigungen zu kennen, nicht sagen.

Sie wissen also bis heute noch nicht konkret, was Ihnen alles vorgeworfen wird?

Gridling: Nach wie vor wurde unser Ersuchen auf Akteneinsicht in Bezug auf die Zeugenaussagen abgelehnt. Begründet wird dies mit dem Paragraf 162 STPO. Demnach fürchten die Zeugen um Ihr Leben.

Man traut Ihnen also zu, dass Sie Zeugen beseitigen könnten?

Gridling: Ich weiß nicht, was die Staatsanwaltschaft mir alles so zutraut (Gridling lacht ein wenig). Ich finde dies rechtsstaatlich alles sehr bedenklich.

Sie haben trotz alledem Ihren Humor nicht verloren.

Gridling: Das täuscht. Es trifft mich sehr. Und wenn dann Peter Goldgruber, Generalsekretär im Innenministerium, erklärt, ich verhalte mich mimosenhaft, dann sage ich: Ja, ich komme mir vor wie eine Mimose.

Wann wurden Sie von der Staatsanwältin befragt?

Gridling: Das war am 8. März. Es war mein Interesse, rasch für Aufklärung zu sorgen. Ich habe in dieser Befragung interne Abläufe im Amt geschildert. Ich habe ihr angeboten, Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Seither habe ich nichts mehr von der Staatsanwältin gehört.

Sie waren so lange wie keiner Ihrer Vorgänger für das BVT tätig.

Gridling: Auch europaweit bin ich mit zehn Jahren der längstdienende Direktor eines Nachrichtendienstes.

Sehen Sie das BVT schwer beschädigt oder gar zerstört?

Gridling: Die gegenwärtige Diskussion verunsichert jedenfalls alle Mitarbeiter im Amt. Keiner traut mehr einem seiner Kollegen über den Weg. Die Vorgehensweise der Staatsanwaltschaft war aus meiner Sicht stark überschießend.

Zur Person: Peter Gridling: Der gebürtige Osttiroler ist seit 2008 Direktor des Bundesamtes für Verfassungsschutz und damit Leiter der obersten Staatsschutzbehörde im Innenministerium. Trotz einer bereits unterzeichneten Ernennung durch den Bundespräsidenten wurde er am 13. März wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs vom Dienst suspendiert.

Es gibt Beschwerden betroffener Beamter wegen der Hausdurchsuchung. Überlegen Sie auch Beschwerde einzulegen?

Gridling: Ich bin nicht Betroffener der Hausdurchsuchung. Wir wollen aber einen Einspruch gegen die fehlende Akteneinsicht einbringen.

Haben Sie eine Erklärung, warum Sie plötzlich für den FPÖ-Innenminister zur Persona non grata geworden sind?

Gridling: Ich werde mich an Spekulationen nicht beteiligen. Ich bin ab November davon ausgegangen, dass mein Vertrag als Direktor verlängert wird. Mein Versuch, meine Sicht der Dinge gegenüber Goldgruber zu erklären, wurde von diesem abgewürgt.

Wie bewerten Sie die Rolle der Medien in diesem Fall?

Gridling: Ganz allgemein kann ich sagen, dass die Medien versuchen, Transparenz herzustellen. Wir haben im BVT bestmöglich versucht, unsere Arbeit zu erledigen. Bis dato ist auch Österreich gottlob von Anschlägen verschont geblieben. Über Internas und Personen beim BVT will ich aber nicht sprechen.

Was ist jetzt konkret Ihr Ziel?

Gridling: Mein Ziel ist die volle Aufklärung, meine völlige Rehabilitierung und die Rückkehr ins BVT in meiner Funktion als Direktor. Ich habe mir nichts zuschulden kommen lassen.

Den Glauben an den Rechtsstaat haben Sie also noch nicht verloren?

Gridling: Ich glaube an den Rechtsstaat, ich weiß aber auch, dass die Mühlen der Justiz mahlen, aber oft sehr, sehr langsam.

Das Interview führte Michael Sprenger