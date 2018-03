Von Michael Sprenger

Wien – Der für die Beamten (Stellenplan) zuständige Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) zeigt sich schwer verärgert über das Verhalten von ÖVP-Justizminister Josef Moser. Sein Regierungskollege raubt dem FPÖ-Chef den Schlaf. Strache will nicht die Verantwortung übernehmen für den seit Tagen aufkeimenden und stetig anwachsenden Konflikt mit den Richtern und Staatsanwälten. Die Standesvertreter laufen gegen die geplanten Einsparungen im Justizressort Sturm. „Warum JM Moser – ehemaliger Rechnungshofpräsident – jetzt keine Struktur- und Verwaltungsoptimierung vornimmt, sondern Richter einsparen will, ist mir rätselhaft, verwundert mich und lehne ich entschieden ab!“, smste Strache frühmorgens am Freitag. Und Strache weiter: die „Planstellen“ im Justizressort – „zugesichert und genehmigt“. Eine Stunde später kam dann eine Aussendung aus dem Büro des Vizekanzlers. Mitunter im Ton, nicht aber im Inhalt gemäßigter. Straches Kritik an Moser blieb aber im Grundsatz bestehen: „Angesichts der Diskussionen rund um Personal-Einsparungspläne im Justizbereich“ stelle er, Strache, klar, dass für Personalbesetzungen im Justizbereich der Justizminister zuständig sei. Dieser beginne anscheinend aufgrund einer internen Entscheidung, Planstellen in bestimmten Bereichen abzubauen, obwohl diese in den Gesprächen zum Stellenplan auch mit der Finanz nicht berührt worden seien. Für Strache liegt „der Ball beim Justizminister, der nach einstimmig gefasstem Beschluss mit seinem Budget nun offensichtlich nicht zufrieden ist und jetzt intern so weit umschichtet und Planstellen einsparen möchte, die eigentlich zugesichert und genehmigt sind. Es ist die autonome Aufgabe gerade auch des für die Verwaltungsreform zuständigen Justizministers, in seinem Ressort Einsparungen anders zu gestalten und die Planposten sicherzustellen“, erklärte Strache. „Selbstverständlich werden wir weiterhin unsere Kompetenz für den öffentlichen Dienst einbringen, um die Ressorts darin zu unterstützen, ihre Aufgabenstellungen und Ressourcenziele bestmöglich in Einklang zu bringen.“

Der wiederholte Versuch, von Moser eine Antwort auf Straches Vorhaltungen zu bekommen, scheiterte am Freitag. Nach der Kritik von Richter-Präsidentin Sabine Matejka gegen die Sparvorgabe meldeten sich zuletzt die vier Oberlandesgerichts-Präsidenten zu Wort. Die geplanten budgetären Einsparungen würden die Funktionsfähigkeit der Rechtsprechung gefährden, warnten die Präsidenten.

Regierungssprecher Peter Launsky-Tieffenthal bekundete, es sei das Anliegen der Regierung, dass die Funktionsfähigkeit der Gerichtsbarkeit gewährleistet bleibt.