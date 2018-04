Noch wird nach dem geeigneten Ort außerhalb Wiens gesucht, aber im Terminkalender ist für Ende Mai bereits eine zweitägige Regierungsklausur eingetragen. Dabei geht es vor allem um die „Teamarbeit", heißt es am Samstag aus dem Kanzleramt. Inhaltlich will man sich auf den Ratsvorsitz im zweiten Halbjahr 2018 und auf die Schwerpunkte der Regierungsarbeit im Sommer und Herbst abstimmen.

Im Vorfeld des Ratsvorsitzes wird die Bundesregierung zudem am 6. Juni in Brüssel eine gemeinsame Ministerratssitzung abhalten und den Tag zur Präsentation der österreichischen Schwerpunkte in der EU-Hauptstadt nutzen.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wird weiters am 3. Juli vor dem Europäischen Parlament in Straßburg eine Grundsatzrede halten, wo er auch seine Sicht einer Reform der Europäischen Union präsentieren wird.

Auch bei den Brexit-Verhandlungen (die unter dem Österreich-Vorsitz ihre Fortsetzung findet) laufen bereits die Vorbereitungen. So wird der Kanzler auf Einladung der britischen Premierministerin Theresa May am 13. Juni in London zu Gast sein.

Die Eckpunkte für das schwarz-blaue Regierungsprogramm im Frühjahr wurde bereits fixiert. Neben den geplanten Kürzungen bei der Mindestsicherung und der AMS-Reform stehen die Verschärfungen im Asylwesen und Maßnahmen gegen den politischen Islam auf der Agenda der Bundesregierung. (misp)