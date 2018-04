Von Michael Sprenger

Wien – Das Jahr 2018 steht für die Erinnerung und Aufarbeitung der dunklen Geschichte. Erfasst davon ist auch das früher­e „Gauhaus“. 1933 wurd­e das Parlament bereits vom autoritären christlichsozialen Bundeskanzler Engelbert Dollfuß ausgeschaltet, von 1938 bis 1945 wurde das Gebäude an der Wiener Ringstraße vom NS-Regime als „Gauhaus“ der NSDAP genützt, als Sitz der Wiener Gau­leitung.

Die Nazis nahmen für sich in Anspruch, im Namen des Volkes zu agieren – also brauchte es kein Parlament, keine Parteie­n, keine Wahlen.

Im Zuge der laufenden Sanierungsarbeiten sind nun im Parlamentsgebäude NS-Darstellungen gefunden worden.

Historiker haben die Objekte untersucht und empfehlen, die Malereien und Büsten einem österreichischen Museum oder Archiv zu übergeben. Eine Entscheidung über den weiteren Umgang ist noch nicht gefallen, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) will die Fraktionen einbinden.

Vergangenen Herbst hatte das Parlament den Fund von vier Malereien, zwei Kopfskulpturen und einem Relief bekannt gegeben.

Die Zeithistoriker Bertrand Perz und Veren­a Pawlowsky von der Universität Wien nahmen die Relikte, die in einem verschlossenen Panzerschrank im Müllraum des Parlamentsgebäudes entdeckt worden sind, unter die Lupe: Es handle sich um „sieben eindeutig aus der NS-Zeit stammende Objekte“.

Vier der Objekte der NS-Propaganda entstanden laut den Wissenschaftern nachweislich in der Zeit vor dem so genannten „Anschluss“ Österreichs an das Deutsche Reich, ein Gemälde entstand kurz danach. Bei den beide­n Hitler-Kopfskulpturen lasse sich nicht eruieren, wann sie angefertigt wurden. Die Künstler waren zum Teil NSDAP-Mitglieder, „wahrscheinlich aber jedenfalls Sympathisanten“.

Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit stammen die Darstellungen aus der Zeit, als das Parlamentsgebäude als Sitz des „Reichskommissars für die Wiedervereinigung“ (1938–1940) bzw. als „Gauhaus“, also als Sitz der Wiener Gauleitung diente. Im Gebäude am Ring wurden immer wieder nationalsozialistische Objekte gefunden, etwa Dokumente, Fotos, Plakate oder Bücher.

Perz und Pawlowsky waren 2015 von der damaligen Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) beauftragt worden, die Geschichte des Hauses in den Diktaturen zwischen 1933 und 1945 aufzuarbeiten.