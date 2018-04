Was hat Sie in den ersten 100 Tagen der Regierungsarbeit vor allem überrascht?

Andreas Schieder: In der Affäre um das Bundesamt für Verfassungsschutz bin ich sowohl in politischer als auch in handwerklicher Hinsicht vom Verhalten der Bundesregierung überrascht. Ich hätte der Regierung auch nicht zugetraut, so rasch sozialpolitische Einschnitte zu setzen. Die Politik gegen Langzeitarbeitslose, das Streichen der Aktion 20.000, ist da sicher als herausragendes negatives Ergebnis dieser Politik zu nennen. Überraschend war für mich, wie schnell einzelne Minister dieser Regierung in nur kurzer Zeit dermaßen unter Druck geraten können. Das ist ein Ausdruck grober handwerklicher Fehler

Welche Minister meinen Sie da konkret?

Schieder: In erster Linie Innenminister Herbert Kickl und Sozialministerin Beate Hartinger (beide FPÖ). Doch auch der interne Konflikt zwischen Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) und Josef Moser (ÖVP) rund um das Justiz-Budget zeigt mir, Message Control kann vielleicht noch eine Zeit lang nach außen funktionieren, aber innerhalb der Koalition gärt es bereits.

Jetzt wundert es wenig, wenn ein Oppositionspolitiker an der Regierung kein gutes Haar lässt. Aber sehen Sie auch etwas Positives? Schieder: Eine positive Überraschung ist für mich Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ). Wenn ich auch nicht jede ihrer Aussagen begrüße, bin ich tatsächlich von ihrem Engagement beeindruckt. Das hat viel damit zu tun, dass in der jüngeren Vergangenheit die Außenpolitik in Österreich als politisches Stiefkind behandelt wurde. Im Gegensatz zu ihren Vorgängern hat Kneissl ein Herz für die Außenpolitik.

Wenn Sie im „Gegensatz zu ihren Vorgängern“ sagen, wie weit reicht dann diese Zeitspanne zurück?

Schieder: Jedenfalls meine ich damit die Außenpolitik unter Michael Spindelegger und Sebastian Kurz, in Ansätzen aber auch die Politik unter Ursula Plassnik und Wolfgang Schüssel. Im Vergleich zu ihren Vorgängern ist Kneissl wirklich gewillt, Akzente zu setzen. Ich denke hier an ihre Balkanpolitik. Da hielt Kneissl¬ trotz der Störfeier von FPÖ-Klubobmann Gudenus und FPÖ-Chef Strache Linie.

Wie beurteilen Sie ihr Verhalten im EU-Russland-Konflikt?

Schieder: Da ist es sicher problematisch, wenn Österreich nicht Teil des europäischen Vorgehens ist. Zugleich ist es richtig, nicht alle Gesprächskanäle zu schließen. Ich denke, hier sollte man das Verhalten einer Manöverkritik unterziehen, dabei sollte man auch das bisherige Agieren von Kanzler Kurz im EU-Rat einbeziehen.

Kneissl beruft sich im EU-Russland-Konflikt auf eine Vermittlerrolle im Sinne Bruno Kreiskys.

Schieder: Jedenfalls begrüße ich eine Rückkehr zu einer aktiven Neutralitätspolitik. Ich hoffe sehr, dass Kneissl weiterhin eine rot-weiß-rote Außenpolitik verfolgt.

Was meinen Sie damit?

Schieder: Kneissl sucht einen Dialog auch hin zu den Oppositionsparteien. Als außenpolitischer Sprecher der SPÖ begrüße ich es daher sehr, wenn Kneissl eine Außenpolitik im Einklang mit dem Parlament verfolgt. Hier steht sie in einem klaren Gegensatz zur Europapolitik von Gernot Blümel (ÖVP), der nicht einmal das Gespräch mit der Opposition versucht.

Das Gespräch führte Michael Sprenger