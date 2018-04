Von Serdar Sahin

Salzburg – Es ist ein kalter, trüber Tag, immer wieder schneit es. Die Stimmung unter der Führungsriege der Firma Elektro Ramsauer ähnelt jedoch ganz und gar nicht dem tristen Wetter. Schließlich kommt Landeshauptmann Wilfried Hauslauer – ein Betriebsbesuch steht an.

Herr und Frau Ramsauer und ihre Söhne, die mittlerweile das Unternehmen führen, haben sich herausgeputzt. Leichte Nervosität schimmert durch – die Meute geht auf und ab, schaut immer wieder auf die Uhr.

Die Firma befindet sich in Wals – quasi ein Vorort der Stadt Salzburg –, einen Steinwurf von der deutschen Grenze entfernt. Dann ist es so weit. Ein gut gelaunter Haslauer betritt das Gebäude. Mit von der Partie ist sein ÖVP-Parteifreund und Bürgermeister von Wals, Joachim Maislinger. Nach kurzer Begrüßungszeremonie hört sich Haslauer geduldig an, was die Firmenbosse zu sagen haben. Es fehle ihnen an Fachkräften und an jungen Lehrlingen, klagen sie. Etwas, worüber sich Firmenführer quer durch die Republik beklagen.

Haslauer geht durch die große Betriebshalle, schaut sich die Maschinen an, schüttelt Hände und plauscht mit den Mitarbeitern. Erstaunt ist Haslauer darüber, was Herr Ramsauer senior in etwas über 50 Jahren aufgebaut hat. Die Stimmung sei gut, sagt der Firmengründer – er meint wohl die Auftragslage. Eine Stunde später ist der Besuch vorbei. Draußen scheint wieder die Sonne.

Ortswechsel: In einem Hotel am Rande von Wals stellt sich Haslauer den Fragen der Tiroler Tageszeitung. Er ortet auch eine gute Stimmung – freilich nicht nur durch die brummende Wirtschaft. „Ausgelöst durch den Kanzler“, meint der Salzburger ÖVP-Chef. Das soll ihm in die Hände spielen. „Wir wissen aus den Umfragen, dass die Salzburger zufrieden mit der Landespolitik sind.“

Mindestens 33 Prozent will er bei der Landtagswahl am 22. April erreichen. Das wäre nach dem historischen Tief von 2013 (29 Prozent) immer noch das zweitschlechteste Ergebnis in der Nachkriegsgeschichte. Haslauer stapelt aber tief. „Das ist schon ein großer Sprung, da müssen wir uns sehr anstrengen“, befindet er.

Nachdem zuletzt in Niederösterreich, Tirol und Kärnten die Landeshauptleute in ihren Ämtern bestätigt wurden, fühlt sich Haslauer siegessicher? „Ich bin weder siegessicher noch bin ich gelassen“, sagt er. Auf Umfragen, die die ÖVP klar auf Platz eins ausweisen, will er sich nicht verlassen. „Nur von Umfragen haben wir nichts. Es geht darum, dass man tatsächlich gewinnt.“ Er erinnert an die Wahl-Auseinandersetzung von Wolfgang Schüssel und Alfred Gusenbauer. Alle hätten gesagt, dass Schüssel klar gewinnt. „Dann war’s aber anders.“ Er will eine gewisse Stärke erreichen, „um mehr gestalten zu können. Das ist mit 29 Prozent relativ schwierig.“

Auf Spekulationen über mögliche Koalitionen lässt sich der Landeshauptmann nicht ein. „Wir werden mit allen Parteien sprechen, ich habe nur sicher nichts mit irgendwelchen braunen Flecken am Hut.“ Entscheidend ist für ihn neben dem Wahlausgang auch, welche Persönlichkeiten die Parteien nominieren. Als Wunsch nennt er außerdem, dass seine Partei mit einem einzigen Partner auskommt.

Geht es nach Haslauer, soll der Wahlkampf „kurz und knackig“ sein. Während seine Polit-Konkurrenten bereits in den Intensivwahlkampf gestartet sind, hat die ÖVP erst vergangenen Freitag losgelegt.

Ein Fairness-Abkommen haben sich die Parteien auferlegt. Das Wahlkampfbudget soll mit einer Million Euro gedeckelt sein. Die ÖVP werde sich in etwa in der Größenordnung bewegen. Ein Blick durch die Landeshauptstadt zeigt, dass Wahlplakate eher von Seltenheit sind. Das sei eben Teil des Fairness-Abkommens, meint Haslauer. „Zu viel kann die Leute auch abstoßen.“