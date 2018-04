Wien – Nicht rund ist einiges für die Freiheitlichen in der Regierung bis dato gelaufen – auch kommunikationstechnisch. Dieser Tage hat Ministerin Beate Hartinger-Klein mit ihrer AUVA-Linie – sie drohte, diese Versicherung aufzulösen, ohne die Folgen zu nennen – einen PR-Bauchfleck gemacht. Kommunikationsberaterin Heidi Glück, einst Wolfgang Schüssels Sprecherin, twitterte: „Leider kann Hartinger-Klein nicht ansatzweise erklären, was sie von der AUVA erwartet und wo konkret sie Effizienzsteigerungen fordert. Kommunikation zum Fürchten. Kann ihr bitte jemand helfen? Das schafft nur Verunsicherung.“

Nun soll allen FPÖ-Koalitionären geholfen werden – vom Strategieberater Heimo Lepuschitz. Medienkoordinator ist der 43-jährige gebürtige Kärntner nun, angesiedelt bei FPÖ-Infrastrukturminister und Regierungskoordinator Norbert Hofer. „Service- und Unterstützungsfunktion nach innen und außen“ habe er, sagt Lepuschitz der Tiroler Tageszeitung. Gefragt nach seinem Befund zum bisherigen Wirken von Heinz-Christian Strache und Co: „Man muss sich in eine Regierungsfunktion genauso einarbeiten wie die SPÖ in die Oppositionsrolle. Und das wird von Tag zu Tag besser.“ Wird es unter seiner Ägide auch von blauer Seite „Message Control“ geben, die der Koalitionspartner ÖVP versucht? Lepuschitz schmunzelt – und sagt: „Es besteht keinerlei Gefahr, dass die FPÖ jemals österreichische Medien kontrollieren wird.“ Auch nicht den ORF, den sie immer wieder kritisiert? „Das ist nicht meine Kompetenz, auf das zu antworten.“ Manche Freiheitliche haben Vorbehalte gegen Lepuschitz, weil er 2005 zum BZÖ gewechselt war, als Pressesprecher. Das weiß Lepuschitz. Und so dankt er den FPÖ-Oberen via Twitter „für das nicht selbstverständliche Vertrauen. Ich hoffe, es zu rechtfertigen.“ Nach dem Aus für Jörg Haiders Bündnis hatte Lepuschitz mit Ex-BZÖ-Mandatar Stefan Petzner eine PR-Agentur gegründet. Zuletzt war er Strategieberatungssolist; er hat auch FPÖ-Innenminister Herbert Kickl Ezzes gegeben. (kale)