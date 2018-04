Wien, Linz – Beim Korruptionsprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/ÖVP) wird heute, Dienstag, weiter zur Anklage betreffend eine 200.000-Euro-Zahlung beim Linzer Büroprojekt Terminal Tower verhandelt. Am heutigen 27. Prozesstag wird ein angeklagter früherer Manager der Real Treuhand einvernommen, dessen Name die APA aus Persönlichkeitsschutzgründen nicht nennt.

Die Real Treuhand gehört zur RLB OÖ, die gemeinsam mit Raiffeisen Leasing und dem Baukonzern Porr das Bürohaus beim Linzer Bahnhof errichtete. Als Gegenleistung für die Einmietung der Finanzbehörden sollen 200.000 Euro Schmiergeld von der Projektgesellschaft an Grasser geflossen sein, so die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in ihrer Anklage. Die Beteiligten bestreiten jegliche Korruption.

Der Hauptangeklagte Grasser muss weiter auf seine Einvernahme warten. Er wird heute übrigens von Anwalt Klaus Ainedter vertreten, Sohn seines Rechtsanwalts Manfred Ainedter. Die Zahl der Schöffen ist über das Wochenende stabil geblieben, es sind weiterhin sechs, zwei werden für ein Urteil benötigt. (APA)