Wien – In den sieben Unfallkrankenhäusern der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) sind 2016 knapp 370.000 Patienten behandelt worden. Die AUVA ist die größte Sozialversicherung Österreichs, rund fünf Millionen Menschen sind hier gegen Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten versichert. Im Voranschlag 2018 sind Aufwendungen in der Höhe von 1,509 Mrd. Euro vorgesehen.

Die großteils dienstgeberfinanzierte AUVA betreibt sieben Unfallkrankenhäuser mit insgesamt 918 Betten (inklusive 54 Intensivbehandlungsbetten): In Wien sind das die in einem Traumazentrum erfassten Krankenhäuser Lorenz Böhler und Meidling, dazu kommen Unfallspitäler in Graz, Linz, Salzburg, Klagenfurt und in Kalwang in der Steiermark. In den AUVA-Unfallkrankenhäusern werden mittlerweile nur 11 Prozent der Behandlungen durch Arbeitsunfälle verursacht, 89 Prozent hingegen durch Freizeitunfälle. Diese Querfinanzierung ist Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) ein Dorn im Auge.

Laut dem Voranschlag 2018 belaufen sich die Erträge auf 1,507 Mrd. Euro und die Aufwendungen auf 1,509 Mrd. Euro. Dies ergibt einen Bilanzverlust von 2 Mio. Euro. Die Summe der Versicherungsleistungen beträgt 1,307 Mrd. Euro, der Rest von 202 Mio. Euro entfällt auf sonstigen Aufwand wie etwa die Verwaltung, die E-Card-Gebühr oder Verfahren vor den Sozialgerichten. Die höchsten Ausgaben entfallen auf die Renten mit 517 Mio. Euro, gefolgt von der Unfallheilbehandlung mit 469 Mio. Euro. Die Zuschüsse zur Entgeltfortzahlung betragen 108 Mio. Euro, die Kosten für die Rehabilitation 98 Mio. Euro. In die Prävention fließen 86 Mio. Euro.

In den beiden Standorten des Traumazentrums in Wien wurden 2016 rund 13.900 Patienten stationär und knapp 132.500 Personen ambulant versorgt; insgesamt 146.400. Am UKH Graz waren es insgesamt 56.900 Patienten, in Kalwang 14.300, in Klagenfurt 50.000 und in Linz knapp 58.000. Im UKH Salzburg wurden insgesamt 42.800 Patienten behandelt. In Summe wurden an allen Standorten über 29.300 Operationen durchgeführt.

Rehazentrum für Schwerverletzte auch in Tirol

Die vier Rehabilitationszentren der AUVA in Meidling, Weißer Hof in Niederösterreich, Bad Häring in Tirol und die Rehabilitationsklinik Tobelbad in der Steiermark (rund 580 Betten) sind auf die Behandlung besonders schwerer Verletzungen spezialisiert, wie Patienten mit einer Querschnittlähmung, Schädel-Hirn-Trauma oder nach einer Amputation. In diesen Zentren werden jährlich rund 5000 Patienten betreut.

Die Zahl der beitragszahlenden Dienstgeber belief sich 2017 laut Unterlage auf knapp 321.000, die Zahl der Versicherten auf rund fünf Millionen. 2016 wurden 159.088 Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten anerkannt, 1990 waren es 235.390.

Die AUVA hat vier Kernaufgaben: die Prävention, die Heilbehandlung nach Unfällen, die Rehabilitation und die finanzielle Entschädigung von Unfallopfern. Im Rahmen der Prävention wurden zuletzt etwa über 10.000 Beratungen in Betrieben und über 1.000 in Schulen und Kindergärten durchgeführt. (APA)