Von Cornelia Ritzer

Wien – Der 29. Tag im Korruptionsprozess rund um Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ, ÖVP) und 14 andere begann mit einem Schritt zurück: Im Mittelpunkt der Befragung steht nach dem wochenlangen Schwenk zu vermuteten Schmiergeldzahlungen bei der Einmietung der Finanz in den Linzer Terminal Tower wieder die Buwog-Privatisierung. Richterin Marion Hohenecker widmete sich einem hochkarätigen Angeklagten. Walter Meischberger, Ex-FPÖ-Politiker und einst erfolgreicher Lobbyist, nahm am Zeugenstuhl Platz.

„Nicht schuldig, Frau Rat!“, antwortete der gebürtige Tiroler betont kraftvoll auf die Frage der Richterin und machte vom Recht, eine Erklärung abzugeben, Gebrauch. Ein (Teil-)Geständnis wie von seinem früheren Geschäftspartner und Mitangeklagten Peter Hochegger hatte niemand erwartet. Hochegger hatte zu Prozessbeginn ausgepackt und u. a. Grasser belastet. So sei die von den Geschäftspartnern verrechnete Buwog-Provision in Höhe von 9,6 Millionen Euro zwischen den zwei Männern, dem (ebenfalls angeklagten) Immobilienexperten Ernst Karl Plech sowie eben Grasser aufgeteilt worden. Das sei „nicht die Wahrheit“, sagte Meischberger gestern. Er vermutet einen „Deal (Hocheggers, Anm.) mit der Staatsanwaltschaft“ hinter dem Geständnis. Und zog dann umfangreich die angebliche Läuterung seines Ex-Businesspartners in Zweifel.

„Ich bin der berühmteste Trauzeuge der Welt“, begann der 58-Jährige seine Erzählung, die er teils verlas, teils frei vortrug. 2005 begleitete er die Hochzeit seines Freundes Grasser in dieser Funktion. Hinter der scheinbar humorvollen Selbstbeschreibung steckt Kritik: Denn immer noch und fast schon als „Berufsbezeichnung“ werde er in Medien so genannt, beklagte er. Auf das enge Verhältnis der Freunde nimmt auch die Anklage Bezug. Doch nie habe er seine persönliche Nähe zu Grasser „illegalen Informationen“ zu verdanken gehabt, so Meischberger. Vorverurteilungen dieser Art seien für ihn jedenfalls ein Zeichen, dass es sich beim gegenständlichen Verfahren um einen „politischen Prozess“ handelt. Eine Formulierung, die der streckenweise aufgebracht wirkende Meischberger noch mehrmals verwenden wird.

Zwischen 1987 bis 1999 machte das ehemalige Mitglied von Jörg Haiders „Buberlpartie“ Polit-Karriere in der FPÖ, nach seinem Ausscheiden aus dem Parlament – nach öffentlichem Druck aufgrund einer Verurteilung – wandte er sich dann dem Feld der strategischen Kommunikation zu. „Man bleibt am politischen Schreibtisch sitzen, nur auf der anderen Seite“, erklärte er den Rollenwechsel. Beratung und Kommunikation würden sich für Ex-Politiker anbieten, verteidigte Meischberger das Berufsbild und verwies auf die spätere Profession einiger Ex-Kanzler. Seine Kernkompetenz sei die Empathie, und damit punktete er als Verbindungsmann zwischen der Politik und der Wirtschaft, erklärte Meischberger der Richterin und den Schöffen. Und durch sein „agiles, wirkmächtiges Netzwerk“, durch seinen „guten Zugang zur kompletten politischen Szene“ habe er als strategischer Berater auch gut verdient.

Apropos Zugang zur politischen Szene: Meischberger outete gestern den verstorbenen Kärntner Landeshauptmann Haider als eigentlichen Chef der Buwog-Vergabe. Und entlastete damit neuerlich Ex-Finanzminister Grasser. Der Prozess wird nach einer Woche Pause fortgesetzt.